Aggredì il titolare della disco: condannato

E’ stato condannato a 7 mesi e 15 giorni di reclusione per aver colpito, nel 2020, con un pugno al volto, il gestore della discoteca Miu Miu. Si tratta di un 28enne residente a Chieti nei confronti del quale il giudice monocratico ha pronunciato ieri una sentenza di condanna che lo obbliga anche a risarcire la parte civile, rappresentata dall’avvocato Carmine Maione, con 1500 euro oltre alle spese processuali.

I fatti risalgono al 2020 quando il gestore del locale, insieme ai buttafuori, aveva intimato a un gruppo di clienti di uscire fuori. Il motivo era una rissa scoppiata all’interno del locale che aveva creato non poca confusione durante la serata. Secondo l’accusa i giovani non avevano accettato di buon grado quella richiesta e, una volta all’esterno, avevano accerchiato il gestore colpendolo in piena faccia. L’uomo aveva riportato un trauma cranico e facciale giudicato guaribile in alcuni giorni. Sul posto, a seguito del violento tafferuglio scoppiato all’esterno, erano intervenuti i carabinieri.

I militari hanno condotto le indagini raccogliendo le testimonianze e visionando foto segnaletiche e immagini delle telecamere. Gli altri tre imputati sono stati invece assolti per non aver commesso il fatto.

Non è la prima volta che il locale finisce al centro di episodi di cronaca. Nell’agosto del 2021 all’esterno della discoteca scoppiò una feroce rissa: furono cinque gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo delle accuse per il reato di rissa, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.