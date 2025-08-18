Aggredisce una donna in bici e la rapina della collana d’oro: arrestato

Fano, lunedì 18 agosto 2025 - È stato arrestato dai Carabinieri di Fano un 25enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile della rapina commessa la sera dell'11 agosto ai danni di una donna fanese.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava percorrendo in bicicletta via IV Novembre quando è stata avvicinata dall'uomo, che le ha sbarrato la strada gettando a terra un'altra bici, per poi afferrarla alla spalla e strapparle dal collo una collana d'oro del valore di circa 800 euro. La donna ha riportato lesioni, curata al pronto soccorso dell'ospedale di Fano, e ha immediatamente chiesto aiuto ai militari, fornendo una descrizione dettagliata dell'aggressore.

Le ricerche sono scattate subito, con un dispositivo che ha battuto il centro cittadino e in particolare la zona del Lido. L'uomo è stato rintracciato poco distante dalla stazione ferroviaria, con uno zaino contenente alcuni indumenti. Considerato il rischio di fuga, i Carabinieri lo hanno sottoposto a fermo per rapina e trasferito nel carcere di Pesaro, su disposizione della Procura.

Il 14 agosto il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.