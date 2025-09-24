Aguzzi annuncia: "Svincolo a Calcinelli nel 2026"

di Sandro Franceschetti

Nel primo semestre del 2026 inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo della superstrada a Calcinelli. A dare l’importante notizia è stato ieri pomeriggio il sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Tullio Ferrante (Forza Italia), accompagnato dall’assessore regionale uscente e candidato alle elezioni di domenica e lunedì prossimi per il rinnovo dell’Assemblea legislativa delle Marche Stefano Aguzzi. Con loro la candidata Emanuela Regini (in ticket con Aguzzi), il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti e gli imprenditori della zona industriale ‘Laghi’, dov’è previsto il nuovo svincolo.

"L’opera sarà particolarmente preziosa per questo territorio – ha detto Stefano Aguzzi –, perché avremo finalmente un’uscita-entrata della super che consentirà di liberare dal traffico il centro abitato lungo la Statale Flaminia e che permetterà un ulteriore sviluppo dell’area industriale. Quando sono diventato sindaco di Colli mi sono subito attivato a tal riguardo con Anas e poi quando ho avuto l’incarico di assessore in Regione ho passato questa idea alla giunta di Palazzo Raffaello per portar avanti il percorso. E da lì si è sviluppato un accordo con Anas che ha condotto al progetto attuale per la realizzazione dell’infrastruttura". "Un’opera che cuba circa 8,3 milioni di euro – ha esordito l’onorevole Tullio Ferrante -, interamente finanziata, e fondamentale, perché consentirà un accesso in via diretta fra la 73 Bis (la superstrada) e il centro nevralgico da un punto di vista imprenditoriale della zona. Oggi (ieri, ndr) stesso ho sentito l’Anas, che mi ha confermato di essere in attesa da parte dell’amministrazione comunale dell’aggiornamento del Piano regolatore che è un presupposto per procedere poi con la progettazione esecutiva".

Subito dopo la dichiarazione più importante: "Riteniamo di poter dare delle tempistiche, che sono 4 mesi per la realizzazione del progetto esecutivo, più due mesi per l’istruttoria e l’approvazione dello stesso. Quindi, in linea di massima, posso annunciare oggi stesso che entro i primi 6 mesi del 2026 saremo in grado di apporre la prima pietra per la realizzazione di questa opera pubblica, che a mio avviso rivoluzionerà la viabilità della zona". Forse non sarà una ‘rivoluzione’, ma certo che togliere anche il 50% dei mezzi pesanti dai tratti di Calcinelli e Lucrezia della vecchia Flaminia sarebbe un enorme risultato.