Al Fano Social Forum anche il viceministro

Due giorni per guardarsi negli occhi, ascoltarsi, scambiarsi idee e buone pratiche. Il 10 e 11 maggio la Rocca Malatestiana diventa il cuore pulsante del volontariato e della cooperazione sociale con la prima edizione del Fano Social Forum, promosso dalla Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano. Presentato ufficialmente ieri, l’evento nasce per mettere in dialogo più di cinquanta realtà associative, cooperative, enti pubblici e privati, riuniti sotto un’unica bandiera: quella della comunità. A illustrare i dettagli del Forum sono stati il presidente della Fondazione Alberto Di Martino, l’assessore alle politiche sociali Lucia Tarsi, Giovanni Di Bari per l’associazione Cante di Montevecchio e Uneba, e il consigliere Angelo Bertoglio. "Abbiamo bisogno di tutta la comunità per fare del bene alla comunità – ha detto Di Martino –. Oggi siamo in tanti, ma essere tanti senza confrontarsi significa disperdere energie. Questo forum nasce per costruire connessioni, far conoscere il lavoro dell’altro e progettare insieme".

Con 52 soci tra enti, cooperative, fondazioni e associazioni, la Fondazione di Comunità si propone come collante di un territorio che va da Fano a Pergola fino alla valle del Cesano. Nel fitto programma, ci saranno 14 tavoli tematici – 12 di confronto, uno informativo e uno formativo – e 30 stand, che in realtà stanno già crescendo vista la valanga di adesioni dell’ultima ora. Si comincia sabato mattina alle 9.30 con l’intervento di Di Martino e l’incontro nazionale organizzato da Uneba sul tema della non autosufficienza, con ospiti come il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il direttore generale degli Ospedali Riuniti Maria Capalbo e il presidente nazionale di Uneba Franco Massi.

Nel pomeriggio si parlerà di integrazione sociosanitaria con Ats (Ambito territoriale sociale) e sindaci del territorio, poi spazio a immigrazione, violenza di genere, formazione, cultura e disabilità. Domenica si riparte con focus su amministrazione condivisa, inclusione lavorativa, genitorialità, emergenza abitativa e povertà. Proprio il tema della casa sarà uno dei più densi di significato: alle 17.30 si terrà un confronto aperto sull’emergenza abitativa e le nuove povertà, che vedrà la partecipazione del vescovo di Fano Andrea Andreozzi, insieme a rappresentanti di Erap, Caritas e Mensa di San Paterniano. Alle 18.30 il forum si chiude con i giovani: saranno loro a raccontare come si può "vivere il presente per costruire il futuro".

Tiziana Petrelli