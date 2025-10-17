L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Fano
CronacaAl liceo Apolloni un laboratorio sull’arte del gioiello
17 ott 2025
ANNA MARCHETTI
Cronaca
Al liceo Apolloni un laboratorio sull'arte del gioiello

Interverranno gli esperti. Federica Facchini . e Marco Zaia. L’incontro. è rivolto agli studenti. .

Carlo Bruscia, fondatore della Accademia orafa di Fano, nella sua casa-studio

Carlo Bruscia, fondatore della Accademia orafa di Fano, nella sua casa-studio

Workshop su "Creatività e progettazione nell’arte del gioiello" per iniziativa dell’Accademia Orafa di Fano con la partecipazione della storica dell’arte orafa Federica Facchini e del designer fanese Marco Zaia, che collabora con importanti realtà e firme internazionali del mondo del design, del gioiello e della moda, quali Piero Guidi, Laura Biagiotti, Louis Vuitton. L’incontro, domani mattina al liceo artistico Apolloni, è rivolto ai liceali che frequentano la sezione Arte dei Metalli (docente Anna Gina Antinucci) e ai creativi che operano nel settore dell’oreficeria e del gioiello fashion. Il workshop, coordinato da Carlo Bruscia, direttore artistico dell’Accademia Orafa di Fano e da Francesca Luciani responsabile del progetto, si svolgerà dalle 9 alle 13 con momenti teorici e applicazioni pratiche. La partecipazione è gratuita. Il workshop è una una nuova iniziativa dell’Accademia Orafa di Fano, fondata dall’associazione culturale UnaArteFano del XXI secolo e da KnAcademy di Rovereto che ha già realizzato all’inizio dell’estate, il corso sul gioiello d’artista per i giovani, e la mostra di gioielli di sei artiste marchigiane che si è svolta ad agosto, a palazzo Bracci Pagani.

© Riproduzione riservata

