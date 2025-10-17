Al liceo Apolloni un laboratorio sull’arte del gioiello

Workshop su "Creatività e progettazione nell’arte del gioiello" per iniziativa dell’Accademia Orafa di Fano con la partecipazione della storica dell’arte orafa Federica Facchini e del designer fanese Marco Zaia, che collabora con importanti realtà e firme internazionali del mondo del design, del gioiello e della moda, quali Piero Guidi, Laura Biagiotti, Louis Vuitton. L’incontro, domani mattina al liceo artistico Apolloni, è rivolto ai liceali che frequentano la sezione Arte dei Metalli (docente Anna Gina Antinucci) e ai creativi che operano nel settore dell’oreficeria e del gioiello fashion. Il workshop, coordinato da Carlo Bruscia, direttore artistico dell’Accademia Orafa di Fano e da Francesca Luciani responsabile del progetto, si svolgerà dalle 9 alle 13 con momenti teorici e applicazioni pratiche. La partecipazione è gratuita. Il workshop è una una nuova iniziativa dell’Accademia Orafa di Fano, fondata dall’associazione culturale UnaArteFano del XXI secolo e da KnAcademy di Rovereto che ha già realizzato all’inizio dell’estate, il corso sul gioiello d’artista per i giovani, e la mostra di gioielli di sei artiste marchigiane che si è svolta ad agosto, a palazzo Bracci Pagani.