Al Museo del Balì si presenta il libro su storia e tradizioni di Colli al Metauro

Colli al Metauro (Pu), 15 marzo 2025 – Questa sera alle 17, al Museo del Balì si terrà la presentazione del libro “Storia, archeologia, tradizioni e antichi mestieri a Colli al Metauro”, a cura di Valentina Pierucci, travel blogger e autrice del blog “Una marchigiana in viaggio”, nonché ambasciatrice della Regione Marche. Il volume, che fa parte de “I Quaderni del Consiglio Regionale”, raccoglie interventi di numerosi professori universitari, direttori museali, esperti, studiosi e conoscitori della storia, delle tradizioni culturali e del patrimonio naturalistico di Colli al Metauro. “La stampa di questo libro – evidenzia l’assessore comunale alla cultura Francesco Tadei - certifica la bontà del nostro progetto di promozione del territorio tramite i trekking, un modo di vivere il turismo in maniera lenta e al contatto con la natura. Il grande successo riscontrato ci spinge ad andare avanti e a esplorare nuovi angoli del nostro meraviglioso Comune. La presentazione del libro, non a caso, avverrà in uno dei tesori di Colli al Metauro, il Museo del Balì, tra i siti della scienza più importanti d’Italia”.