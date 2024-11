Al PalaAllende arriva la corazzata Brescia

Una Smartsystem Essence Hotels Fano in cerca di riscatto torna al Palas Allende per riaccendere i cuori dei propri tifosi. Dopo il passo falso di Pineto e quel sciagurato primo set, i virtussini affrontano fra le mura amiche la corazzata Brescia (domenica ore 18.00). I lombardi, esperti della categoria, hanno costruito un organico di livello con l’obiettivo di giocarsi i play off e provare a salire, dall’altra parte un Fano invece in cerca di punti salvezza: "Abbiamo ripreso ad allenarci fin da giovedì per preparare al meglio questa partita – afferma coach Mastrangelo – torniamo a giocare in casa cercando di migliorare il gioco al centro ed essere più incisivi nei momenti che contano. In questi giorni abbiamo lavorato sulle cose che non sono andate a Pineto, dobbiamo essere più continui". Tantissime stagioni in serie A2 per il Gruppo Consoli Sferc Brescia ed un organico di grande spessore: la formazione di Zambonardi è forte in ogni settore con giocatori arrivati dalla Superlega come Tondo, Cavuto e Raffaelli. In regia grande esperienza con Simone Tiberti mentre a completare l’organico ci sono Cominetti, Erati, il cubano Bisset ed il libero Hoffer.

b.t.