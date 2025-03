Al Seri scrittore i complimenti di Serfilippi

Ben 260 persone presenti, un centinaio di ’firma copie’, oltre 100 libri venduti e pure i complimenti del sindaco Luca Serfilippi. Sono i risultati di "Occhi al cielo, piedi nel fango. 10 anni da sindaco" (Ars edizioni), il libro scritto dall’ex primo cittadino Massimo Seri e presentato sabato scorso all’ex chiesa del Gonfalone nell’ambito delle iniziative promosse dal circolo Bianchini e dal suo presidente Andrea Angelucci. "Una partecipazione straordinaria" questo il commento del diretto interessato, emozionato di fronte alla sala piena di gente. Amici, conoscenti, ex amministratori che hanno affiancato Seri lungo i dieci anni di governo della città, ma anche tanta gente comune. La conversazione è stata animata da Maura Maioli (Letteraria) e Giovanni Belfiori (Passaggi Libri e Caffè). Tra il pubblico gli ex vice sindaci Cristian Fanesi e Stefano Marchegiani, gli ex assessori Sara Cucchiarini, Dimitri Tinti, Barbara Brunori e Cora Fattori, l’ex presidente del consiglio Carla Cecchetelli. Assenti giustificati Fabiola Tonelli e Caterina Del Bianco (per motivi familiari) e Etienn Lucarelli (fuori Fano). A rendere omaggio a Seri anche il vescovo Andrea Andreozzi, l’ex sindaco Psi Aldo Enzo Darvini e l’attuale primo cittadino Luca Serfilippi, il quale ha sottolineato come "sindaci si rimanga per tutta la vita". Poi, rivolto a lui: "La presenza di tanta gente è la dimostrazione che hai lasciato nella città un bel ricordo e che hai svolto il tuo ruolo con stile. Presto inaugureremo insieme le tante opere ereditate".

Anna Marchetti