Al Teatro della Fortuna un viaggio sulle punte

di Anna Marchetti

La danza torna a teatro. Nove gli spettacoli in programma al Teatro della Fortuna dal 12 giugno al 3 luglio. "Un vero e proprio viaggio artistico che attraversa generi, stili e storie – è stato detto ieri mattina durante la presentazione – capace di emozionare il pubblico di tutte le età grazie a spettacoli curati da alcune delle più importanti scuole di danza del territorio e impreziositi dalla presenza di artisti di rilievo nazionale". Si parte giovedì 12 giugno, alle 21.15 con "Frenetica" di Let’s Dance School per la regia e direzione artistica di Gaia Lazzarini. Un percorso che racconta la danza dagli anni ‘20 fino all’intelligenza artificiale".

Domenica 15 giugno, alle 21, si passa alla danza classica e moderna di "Mamma mia!" della Capogiro Dance & Theatre per la regia di Simona Paterniani. Giovedì 19 giugno, alle 20.45, è la volta di ProgettoDanza con "The Greatest Showman" mentre venerdì 20 giugno, alle 21, Chiaradanza (regia di Chiara Omiccioli e coreografie di Omiccioli, Berton, Peroni, Sambuchi) propone "Alice" in un mix di danza classica, moderna e pop. Doppio spettacolo per Vaganova Danza che domenica 22 giugno presenta "La bella addormentata nel bosco" con la direzione artistica di Serena Gubert. Ospite speciale Francesco Mascia, ballerino del Teatro alla Scala di Milano. Il giorno successivo, lunedì 23, sarà la volta di "Alice in Wonderland" per la regia di Francesco Gattoni e Rachele Petrini. In entrambe le serate lo spettacolo inizia alle 20.30.

Martedì 1 luglio è la volta di "Biancaneve" nell’interpretazione delle ballerine della Dance Academy Studio. Chiude l’Accademia dello Spettacolo Asd Arte Danza, mercoledì 2 luglio, alle 21, con l’Odissea (regia e coreografie di Valentini Mascia), ospite speciale Virginia Battisti del Balletto di Roma e giovedì 3 luglio, sempre alle 21, con "The Academy of good and evil": la regia è di Milena Giammattei, le coreografie di Giammattei, Caldari, Scobioala, Verna, Viesti.

"Questa rassegna – ha commentato il presidente del Teatro della Fortuna, Stefano Mirisola – rappresenta non solo una vetrina del talento locale, ma anche un’occasione per riaffermare il ruolo del Teatro della Fortuna come centro culturale vivo, inclusivo e aperto ai linguaggi del corpo e dell’anima. La danza, con la sua forza evocativa e la sua universalità, è uno strumento potente per coinvolgere le nuove generazioni e raccontare storie che parlano a tutti". Per l’assessore alla Cultura, Lucia Tarsi, il ritorno a teatro delle scuole di danza fanesi "è il riconoscimento del loro valore tecnico, dell’impegno e della loro crescita negli anni".