Al teatro Tiberini s’improvvisa

Al ‘Tiberini’ di San Lorenzo in Campo sta per approdare una novità: l’improvvisazione teatrale. Dopodomani sera alle 21, per la stagione ‘1 Palco 1000 emozioni’, andrà in scena ‘Primo’, che è, appunto, uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Un genere poco esplorato nei piccoli teatri dell’entroterra, ma estremamente divertente e che sa entusiasmare, nel quale gli attori non seguono un copione definito, ma inventano il testo improvvisando estemporaneamente. ‘Primo’ è a cura dell’Accademia dello spettacolo – Imoretti Improvvisazione Teatrale Fano e scaturisce da un’idea di Marco Mussoni. Presenta Alessandra Battistelli. Costo del biglietto 13 euro, ridotto a 10 per under 18, over 65, universitari e allievi di improvvisazione e per chiunque arriverà indossando una maschera di carnevale. Ingresso gratuito per diversamente abili e bambini fino a 12 anni. Info e prenotazioni al 389.4489203.