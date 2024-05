Al via la grande camminata in nome della prevenzione. Marcia contro il tumore al seno

L’ultima volta erano state oltre mille le partecipanti alla Camminata in Rosa, l’iniziativa organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fano per sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione del tumore al seno. Questa volta però si spera possano essere molte di più le donne, gli uomini e i bambini che parteciperanno all’evento che quest’anno si svolge anche domenica 12 maggio, aggiungendo questa data al tradizionale appuntamento del mese di ottobre (dedicato alla prevenzione di questa patologia) nell’ambito degli eventi collaterali organizzati per celebrare la tappa fanese del 107° Giro d’Italia. L’idea è quella di accendere ulteriormente i riflettori sul ‘Fiocco Rosa’ per portare l’importante messaggio di prevenzione e cura del carcinoma mammario, dentro un evento di grande visibilità e di risonanza nazionale. E così si è pensato a percorrere insieme, come un’onda rosa, un percorso di 5 chilometri non competitivo ed aperto a tutti per le vie del centro storico, arricchito da punti informativi (con la possibilità di effettuare misurazioni pressorie e talk test) e socialità oltre che la competenza dei medici presenti per offrire gli strumenti necessari alla lotta contro i tumori al seno. Ognuno potrà procedere con il proprio passo condividendo un momento di socialità dal forte valore simbolico e comunitario che lo porterà anche a godere delle bellezze della città ammirando i diversi monumenti e i begli scorci che si parano davanti agli occhi durante il percorso. Per l’occasione, grazie al contributo di Aset, verrà predisposta anche una colonnina erogatrice di acqua potabile alla partenza, in cui riempire le proprie borraccia. Il programma prevede alle ore 8 il ritrovo in zona Pincio con apertura degli stand informativi delle varie associazioni coinvolte (Avis, Lilt Pesaro e Urbino, Fior di Loto, Croce Rossa Italiana, Soroptimist, Giunone, Anvolt, Donne medico Aidm, Auser, Alba Rosa e Impronte Femminili) per poi proseguire alle 8:30 con la registrazioni e consegna delle magliette. Alle 9:45 foto di gruppo sotto l’Arco d’Augusto e partenza (alle 10) con ritorno al Pincio previsto per le 11.

ti.pe.