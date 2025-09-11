Al voto: l’albergatrice Gibiino tra i Marchigiani per Acquaroli. Ticket con Davide Ippaso

C’è Fabrizia Gibiino nella lista ‘I Marchigiani per Acquaroli’ della provincia di Pesaro e Urbino. "Sono nata a Bologna ma mi sento per metà marchigiana – evidenzia -, tant’è che cinque giorni dopo la mia nascita ero già qui a Marotta, nell’albergo che aveva la mia nonna materna sul lungomare, in corrispondenza di piazza Kennedy, oggi piazza dell’Unificazione. Per questo, sin da piccola, ho iniziato a ‘fare la stagione’ in hotel e poi mi sono interessata di turismo sempre più, per aiutare mia nonna. Oggi l’albergo è una residenza turistico alberghiera che gestisco personalmente. Sono un avvocato, da 25 anni mi occupo di diritto commerciale, civile, societario e di famiglia; mi occupo, altresì, di responsabilità medica".

"Ho accettato questa candidatura – prosegue – su richiesta di Francesco Acquaroli, perché credo nel suo programma e ritengo che abbia necessità di altri 5 anni per mostrare i frutti di quanto è ancora in ‘nuce’ o è stato silenziosamente avviato. Voglio mettere a disposizione le mie competenze e il mio impegno che da anni è concentrato nei settori della legalità, sicurezza, sanità e turismo. Legalità come cultura del rispetto delle regole. Sicurezza perché i nostri figli devono poter girare sicuri, i nostri genitori non devono avere paura di stare a casa soli o di fare la spesa da soli e noi stessi dobbiamo poter muoverci nelle nostre città serenamente. Sanità, perché le liste di attesa sono lunghe, mancano i medici e il buon governo di Francesco Acquaroli sta facendo moltissimo contro queste situazioni e ha bisogno di continuare". Alla presentazione della candidatura, a Marotta, hanno partecipato il senatore Guido Castelli, la coordinatrice del circolo di Mondolfo Alessandra Caselli e Davide Ippaso, candidato in ticket con lei.

Sandro Franceschetti