Alberi tagliati, esplode la protesta dei residenti

"Non si fanno le cose all’ultimo, solo perché fra 20 giorni si vota. Qui aspettavamo questo intervento da anni e lo stanno facendo alla svelta, tanto per fare. Invece queste cose si devono sempre fare con estrema cura dato che si spendono i soldi pubblici e si condiziona la vita dei cittadini". Protesta Vincenzina Turiani, 73enne fanese residente di via Trento, la strada alberata che da viale Cairoli conduce al caratteristico Gugul del porto…. su cui gli operai stanno lavorando da giorni per creare un nuovo manto stradale. "Strada Alberata? - domanda ironicamente la donna -. Una volta lo era. Perché adesso di 20 piante che c’erano, tanto serrate l’una all’altra da permettere il posteggio a pettine di una sola auto tra due tronchi, ce ne sono rimaste sì e no la metà. Non le hanno salvaguardate. E dire che c’è un regolamento comunale che impone di ripiantumare gli alberi là dove vengono abbattuti per cause di forza maggiore". E’ delusa la Turiani, portolotta di sinistra, già consigliera comunale e ora candidata a sostegno di Marchegiani sindaco. "Non ne faccio una questione politica, parlo da cittadina a cui sono state fatte tante promesse puntualmente disattese - prosegue -. Il progetto di asfaltature in questa parte del lido viene da lontano. Tant’è che davanti allo Squero vecchio hanno asfaltato già da un anno. Malamente pure lì. Perché davanti a Montecitorio (quel palazzo dietro la pista di pattinaggio che si affaccia sulla piazzetta antistante La Taverna dei Pescatori, ndr) tutte le sere è una cagnara per il parcheggio, dato che non sono stati ridisegnati gli stalli. Qui in via Trieste l’assessore Brunori mi aveva assicurato che avrebbero rimesso le piante, cadute negli anni, in concomitanza con i lavori del sottopasso di viale Cairoli. Quindi, dal momento che quello non si fa più, noi dobbiamo restare senza piante?". Ma non è la sola rimostranza che ha da fare. "Ma perché un anno fa via Gorizia l’hanno sistemata tanto bene - conclude - e ora: in via Franceschini hanno raffazzonato a pezzi l’asfalto dimenticandosi il tratto verso la ferrovia e qui in via Trieste gli operai hanno asfaltato mentre c’è un cantiere con una impalcatura che occupa un pezzo di strada? Quel pezzo lì chi lo farà?".

Tiziana Petrelli