Alcolici a tre ragazze under 16, parte la denuncia

La somministrazione di alcolici a tre ragazzine under 16 è costata la denuncia penale ai gestori di un bar sul lungomare di Marotta. La segnalazione all’autorità giudiziaria è scattata da parte dei carabinieri della Compagnia di Fano, che nella serata di giovedì scorso hanno effettuato controlli, in collaborazione con la polizia locale di Mondolfo, in diversi esercizi del litorale marottese, e in uno di questi, posto sul lungomare Cristoforo Colombo, non lontano dal sottopasso ‘Togliatti’, hanno riscontrato la vendita di bevande alcoliche a tre ragazze quindicenni, con successiva denuncia, così come prescritto dal codice penale all’articolo 689. Il quale dispone che l’esercente di un luogo aperto al pubblico che somministra bevande alcoliche a un minore degli anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, è punito con l’arresto fino a un anno.

Se, poi, il fatto è commesso più di una volta, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro, con l’aggiunta della sospensione dell’attività per tre mesi. Insomma, d’ora in avanti il locale in questione dovrà rigare dritto, altrimenti si giocherà l’estate. La norma sugli alcolici ai minorenni è più mite in caso che si tratti di ragazzi o ragazze che abbiano già compiuto i 16 anni. In questa fattispecie, infatti, il trattamento sanzionatorio è di carattere amministrativo, prevedendo una multa da 250 a 1.000 euro, elevata al doppio e unita alla sospensione di tre mesi, in caso di recidiva. L’operazione da parte dei carabinieri della Compagnia di Fano, coadiuvati dagli agenti della polizia locale di Mondolfo, è scattata verso le 21,30 di giovedì sera. Impegnati, tra carabinieri e vigili, alcuni in borghese e altri in divisa, 7 uomini, che hanno effettuato verifiche in diversi locali. Fino a individuare la condotta penalmente rilevante in uno dei bar del lungomare Cristoforo Colombo, dal quale tre ragazzine sui 15 anni sono uscite con altrettante bevande alcoliche.

Il fatto che la polizia locale abbia collaborato nell’operazione con i carabinieri, dimostra che il fenomeno del consumo e della somministrazione di alcolici che hanno come protagonisti under 16, sia maschi che femmine, è estremamente serio e che anche l’amministrazione comunale è impegnata a stroncarlo. Certo, sarà necessario che i controlli delle forze dell’ordine siano estesi nel tempo e in tutto il territorio.

Sandro Franceschetti