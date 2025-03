Alice, 19 anni e un secondo libro

FANO

Nuovo riconoscimento per la giovane autrice fanese Alice Tombari. Dopo il successo della sua prima opera, la scrittrice in erba torna con un nuovo romanzo, "Oltre il Battito", già disponibile su Amazon. "Un viaggio intenso – scrive Tombari – tra amore, destino e scelte che cambiano la vita, un racconto capace di toccare il cuore e lasciare un segno indelebile".

In "Oltre il Battito" l’amore è un sentimento che supera le paure, le distanze e il tempo stesso. Con uno stile delicato e coinvolgente, Alice Tombari racconta di emozioni autentiche, di quelle che fanno tremare, che fanno sperare, che cambiano per sempre chi le vive. Non male, per una 19enne.