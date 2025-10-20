La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Fano
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Inchiesta alluvioneAllerta meteoCiclabile Modena MaranelloIncidente mountain bikeLuciano, Indiana JonesVillaggi della zucca
Acquista il giornale
CronacaAlla fine è vittoria ma San Costanzo è da applausi
20 ott 2025
SILVANO CLAPPIS
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Alla fine è vittoria ma San Costanzo è da applausi

Alla fine è vittoria ma San Costanzo è da applausi

alma fano 2 s.costanzo marottese 1 ALMA (4-3-1-2): Santini; Scarlatti, Fontana, Saponaro, Giacomelli (32’ st Moschella); Malshi (24’ st Palazzi N.), Omiccioli, Mattioli;...

E’ un San Costanzo Marottese irriducibile. Il Fano alla fine fa festa

E’ un San Costanzo Marottese irriducibile. Il Fano alla fine fa festa

alma fano

2

s.costanzo marottese

1

ALMA (4-3-1-2): Santini; Scarlatti, Fontana, Saponaro, Giacomelli (32’ st Moschella); Malshi (24’ st Palazzi N.), Omiccioli, Mattioli; Pierpaoli, Zaccardo (24’ st Gucci), Sartori. A disp. Sodani, Innocenti, Rovinelli, Arpaia, Frulla, Niang. All. Omiccioli.

SAN COSTANZO MAROTTESE (4-3-3): Palazzi; Cozzolino (42’ st Brancasecca), Ferri, Passarini, Vitali; Petrini, Catalano, Saurro A. (27’ st Rivelli); Saurro S. (44’ st Mendy), Carta (12’ st Zepponi), Benvenuti. A disp. Giulini, Polverari, Pierelli, Patriciello, Pierini. All. Carta.

Arbitro: Mariani di Ascoli Piceno.

Rete: 30’ pt Saurro A., 7’ st Pierpaoli, 49’ st Sartori.

Note: pomeriggio soleggiato, terreno buono, spettatori 800. Ammoniti: Vitali, Carta. Palazzi, Sartori. Espulso al 49’ st Saurro A. Angoli 3-2, recuperi 0 + 8’.

Un incontenibile Sartori trascina il Fano ad una incredibile rimonta contro un ostico San Costanzo, al termine di una gara palpitante e ricca di occasioni. Per quasi un’ora gli ospiti spaventano i granata grazie alla rete di Antonio Saurro alla mezzora, bravo a sfruttare un errato disimpegno in area di Saponaro, e poi mangiarsi le mani per il raddoppio mancato al 42’ con l’altro Saurro, Antonio, che sul filo del fuorigioco solo davanti a Santini spedisce a fil di palo. Nella ripresa un ispirato Sartori rimette in pista l’Alma, confezionando l’assist per l’elevazione di Pierpaoli che gira in rete dopo 7’.

Il San Costanzo rallenta, il Fano spinge. Si arriva così al concitato finale dove sbagliano un po’ tutti, sull’uno e l’altro fronte: miracolo di Santini su Zepponi al 34’, mentre l’Alma grida al rigore per un atterramento di Moschella in area (44’) e si dispera per l’errore di Gucci da due passi (48’). L’attaccante toscano però si riscatta subito allungando in area il pallone a Sartori che con un magico rasoterra beffa Palazzi. Sono tre punti pesanti per il Fano e tanti rimpianti per il San Costanzo.

Silvano Clappis

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata