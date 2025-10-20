Alla fine è vittoria ma San Costanzo è da applausi

alma fano

ALMA (4-3-1-2): Santini; Scarlatti, Fontana, Saponaro, Giacomelli (32’ st Moschella); Malshi (24’ st Palazzi N.), Omiccioli, Mattioli; Pierpaoli, Zaccardo (24’ st Gucci), Sartori. A disp. Sodani, Innocenti, Rovinelli, Arpaia, Frulla, Niang. All. Omiccioli.

SAN COSTANZO MAROTTESE (4-3-3): Palazzi; Cozzolino (42’ st Brancasecca), Ferri, Passarini, Vitali; Petrini, Catalano, Saurro A. (27’ st Rivelli); Saurro S. (44’ st Mendy), Carta (12’ st Zepponi), Benvenuti. A disp. Giulini, Polverari, Pierelli, Patriciello, Pierini. All. Carta.

Arbitro: Mariani di Ascoli Piceno.

Rete: 30’ pt Saurro A., 7’ st Pierpaoli, 49’ st Sartori.

Note: pomeriggio soleggiato, terreno buono, spettatori 800. Ammoniti: Vitali, Carta. Palazzi, Sartori. Espulso al 49’ st Saurro A. Angoli 3-2, recuperi 0 + 8’.

Un incontenibile Sartori trascina il Fano ad una incredibile rimonta contro un ostico San Costanzo, al termine di una gara palpitante e ricca di occasioni. Per quasi un’ora gli ospiti spaventano i granata grazie alla rete di Antonio Saurro alla mezzora, bravo a sfruttare un errato disimpegno in area di Saponaro, e poi mangiarsi le mani per il raddoppio mancato al 42’ con l’altro Saurro, Antonio, che sul filo del fuorigioco solo davanti a Santini spedisce a fil di palo. Nella ripresa un ispirato Sartori rimette in pista l’Alma, confezionando l’assist per l’elevazione di Pierpaoli che gira in rete dopo 7’.

Il San Costanzo rallenta, il Fano spinge. Si arriva così al concitato finale dove sbagliano un po’ tutti, sull’uno e l’altro fronte: miracolo di Santini su Zepponi al 34’, mentre l’Alma grida al rigore per un atterramento di Moschella in area (44’) e si dispera per l’errore di Gucci da due passi (48’). L’attaccante toscano però si riscatta subito allungando in area il pallone a Sartori che con un magico rasoterra beffa Palazzi. Sono tre punti pesanti per il Fano e tanti rimpianti per il San Costanzo.

Silvano Clappis