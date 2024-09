Alla Rocca i capolavori del pittore Bruno Radicioni

Si intitola ‘Capolavori – Bruno Radicioni da Francesco di Giorgio Martini’, la mostra d’arte contemporanea di pittura (20 opere) unita alla mostra d’arte rinascimentale che sarà inaugurata oggi alle 18 al mastio della Rocca roveresca di Mondavio. Capolavori pittorici che si fondono e sono racchiusi nel capolavoro architettonico del grande genio senese che progettò il fortilizio. La rassegna, fino al 24 novembre durante i consueti orari di apertura della Rocca, è stata curata da Lorenzo Radicioni, figlio del pittore, scultore e ceramista Bruno, nato a Fano nel 1933 e spentosi nel ’97.

"Questa mostra ha preso corpo in me dalle intense emozioni e sollecitazioni culturali scaturite dal corso magistrale di Storia dell’arte che ho effettuato all’Università di Urbino, con la figura del professor Tommaso di Carpegna Falconieri", sottolinea Lorenzo Radicioni (foto), che a proposito dell’evento evidenzia: "Questa magia (intesa come ‘conoscenza’ nel significato etimologico) la si apprende in silenzio, sostando nel torrione rinascimentale, opera strategica e meraviglia architettonica presente a Mondavio. La piena comprensione dello stile di Francesco di Giorgio Martini (1439-1501) richiede di volgere lo sguardo da dentro verso fuori, assecondando la prerogativa del grande architetto. Il principio da fuori al centro esprime, invece, la visione soggettiva che dallo stesso luogo si apprezza ammirando le opere di carattere contemporaneo, ma senza tempo perché cariche di un messaggio rivolto a una migliore conoscenza di sé che ognuno può osservare guardando non verso un lontano orizzonte, ma in profondità verso le parti recondite di sé. Sensazioni trasmesse dai colori del pittore, vera prerogativa dell’artista Bruno Radicioni". Info al punto Iat di Mondavio: 0721.977758.