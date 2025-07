Alla Rocca tiene banco la caccia al cinghiale

Sarà la celebre rievocazione storica ‘Caccia al Cinghiale’, giunta alla 63esima edizione, ad impreziosire un ciclo di eventi estivi estremamente ricco, che si potrà vivere all’ombra delle Rocca Roveresca griffata Francesco Di Giorgio Martini. E’ stato presentato il calendario delle manifestazioni in programma per luglio e agosto a Mondavio, su iniziativa del Comune, in collaborazione con tante associazioni del territorio e la prima, ottima, notizia è che la ‘Caccia al Cinghiale’ è stata confermata. Non una cosa scontata, considerando che nel 2023 il precedente direttivo della Pro Loco (associazione organizzatrice) l’aveva annullata per difficoltà economiche e c’è voluta la determinazione dell’attuale consiglio guidato dai primi mesi del 2024 dal presidente Maurizio Galassi per ripristinarla l’anno scorso e confermarla per questa nuova stagione.

Come da tradizione, la kermesse che rievoca l’arrivo a Mondavio di Giovanni Della Rovere, nel 1474, per la presa di possesso del Vicariato, si svolgerà il 13, 14 e 15 agosto, con l’apertura che verrà sancita dal sontuoso ‘Banchetto Rinascimentale’ e la chiusura a mezzanotte di Ferragosto scandita dallo spettacolo suoni e luci e dalla spettacolare simulazione di incendio alla Rocca. A precedere la manifestazione clou della cittadina cesanense saranno tante proposte legate all’enogastrnomia, al ballo, alla musica, al teatro e alla storia. A partire dal weekend ormai alle porte, che vedrà lo svolgimento agli impianti sportivi della frazione di San Filippo sul Cesano della ‘Festa d’Estate’ promossa dall’associazione San Filippo Feste: oltre a gustare piatti della tradizione locale ci si potrà scatenare, domani, con l’orchestra da ballo ‘Mirko & Simona’ e domenica con ‘Mario Riccardi’. In entrambe le serate Dj set e spettacoli musicali anche per i più giovani. Tra i 19 appuntamenti di questi due mesi, va segnalato sul piano musicale anche ‘Pino Daniele – Napul’è’ in programma l’11 luglio alle 21,15 in Piazza della Rovere; la ‘Festa della Patata’ del 12 e 13 a San Michele; il ‘Concerto di fisarmoniche’ del 24 luglio al Chiostro Francescano e l’appuntamento ‘A swing night in Mondavio’ del 22 agosto. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune, il cui primo cittadino Mirco Zenobi esprime gratitudine "per tutte le associazioni, per l’impegno rivolto all’animazione e alla promozione del territorio".

Sandro Franceschetti