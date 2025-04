Alla scoperta del patrimonio con gli “Itinerari urbani”

Un percorso tra bellezza, memoria e scoperta: proseguono gli "Itinerari urbani", iniziativa promossa dal Sistema Museale del Comune di Fano in sinergia con la Diocesi e la Fondazione CaRiFano. L’obiettivo è chiaro: valorizzare in modo integrato il patrimonio culturale cittadino, favorire la conoscenza degli istituti culturali e potenziare l’accessibilità. Si tratta di un vero e proprio viaggio tra i luoghi del polo museale cittadino, con particolare attenzione ai legami che uniscono questi spazi tra loro e con la storia della città. Un percorso artistico e narrativo che si snoda nel cuore urbano di Fano, mettendo in relazione luoghi, epoche e linguaggi.

Due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Il 25 aprile, alle 17.30, l’itinerario dal titolo "Ludi e munera" guiderà i partecipanti dal Museo del Palazzo Malatestiano fino all’Anfiteatro Romano, alla scoperta del mondo ludico e spettacolare dell’antichità. Il 27 aprile sarà invece la volta di "Pietro Perugino a Fano", con un percorso che si snoda tra la Sala Morganti del Museo e la Chiesa di Santa Maria Nuova, dove è custodita una delle opere più preziose del maestro umbro.

Tiziana Petrelli