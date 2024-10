Alla Valmex si fa prevenzione. Visite gratis per tutti i dipendenti

Si chiama ‘Mi Prendo Cura’ l’importante progetto messo in campo dalla Valmex Spa di Lucrezia per la salute dei suoi 392 dipendenti. "Il benessere dei nostri collaboratori, di ognuna delle quasi quattrocento persone che lavorano qui è una priorità", evidenzia l’ingegner Severino Capodagli, fondatore e presidente dell’azienda, tra le principali produttrici al mondo di scambiatori di calore per il settore idrotermosanitario. "E da qui – riprende –, dopo un’analisi sulle esigenze espresse da ciascuno di loro, abbiamo dato vita a un percorso che sappia mettere in primo piano gli screening, una sana alimentazione e un’indispensabile attività fisica". Tre i percorsi che caratterizzano il progetto, che in un periodo non facile di accesso a visite strumentali e specialistiche, assume una valenza ancora maggiore. Grazie al supporto della Fondazione Ant Italia Onlus è stata avviata un’attività di prevenzione oncologica: un primo e consistente gruppo di dipendenti ha già aderito al progetto sottoponendosi a una visita dermatologica con dermatoscopia, esame che permette di riconoscere e segnalare eventuali situazioni a rischio.

Nei prossimi giorni le visite riguarderanno la tiroide e, per le donne under 45, il seno. Inoltre, Valmex ha investito su un programma che propone una sana e corretta alimentazione: con il biologo-nutrizionista Tommaso Belfioretti, i collaboratori avranno accesso a consulenze personalizzate per valutare lo stato nutrizionale ed elaborare piani alimentari ad hoc. Il terzo percorso punta a stimolare una regolare attività fisica, nella convinzione che riduca lo stress e migliori l’equilibrio vita-lavoro. A differenza degli altri step, questa iniziativa è collocata all’esterno dell’azienda; i dipendenti godranno di due accessi gratuiti alla palestra ’Energy Club’ di Calcinelli, dove verranno guidati nella scelta dei corsi. "Coinvolgimento e partecipazione – aggiunge Capodagli – sono i capisaldi che reggono il nostro rapporto con i dipendenti. E in questo contesto si colloca il progetto ‘Mi prendo cura’, che fa seguito ad altre iniziative che mettono al centro i lavoratori, come quelle già adottate della flessibilità oraria e dell’equità retributiva tra donna e uomo".

Sandro Franceschetti