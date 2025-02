All’Adriatic festival il dj del duo Duck Sauce

Adriatic Sound Festival: gli organizzatori americani hanno svelato il secondo dei 20 dj che animeranno le due giornate di musica techno e house, in programma il 13 e il 14 giugno, al campo d’aviazione. Si tratta di Armand Van Helden (in foto), un dj americano, autore di musica house, conosciuto in tutto il mondo anche per aver costituito il duo Duck Sauce, creatori del brano Barbra Streisand. Il nome di Armand Van Helden segue a distanza di una decina giorni quello già annunciato del dj tedesco Sven Väth, uno dei maggiori nomi della musica elettronica mondiale, vincitore del premio miglior Dj Techno 2024. Per Adriatic Sound Festival si attendono a Fano tra i 20mila e i 40mila giovani provenienti da tutta Europa e anche dagli Usa. I biglietti sono in vendita su Vivaticket al costo di 59 euro per due giornate. Un prezzo ancora promozionale, rivolto ai fanesi e pensato proprio per favorire la loro partecipazione, ma destinato a crescere con l’avvicinarsi dell’evento. Per gli organizzatori si tratta di "uno spettacolo futuristico mai realizzato prima a Fano". Nell’area del campo d’aviazione saranno costruiti due mega palchi, con proiezioni e design realizzati dai famosi scenografi di ‘Stufish’.