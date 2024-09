Allagamenti a Pontesasso, da Aset un servizio straordinario di ritiro degli ingombranti

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 20 settembre 2024 - Per i cittadini di PonteSasso residenti nelle vie colpite dagli allagamenti di case, garage, cantine e scantinati, Aset Spa ha attivato - già da questo pomeriggio e nella giornata di domani sabato - un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti ingombranti, per venire incontro alle necessità di chi intende liberarsi di scatoloni, mobili e altri oggetti resi inutilizzabili.

I cittadini di Ponte Sasso che intendono liberarsi dei loro beni non più recuperabili possono posizionarli su strada pubblica - senza ostacolare la regolare circolazione stradale - di fronte alla propria abitazione, in modo da essere facilmente raggiunti dal mezzo di Aset Spa adibito al ritiro. Per quanto possibile, si chiede gentilmente agli utenti di tenere separati i diversi rifiuti, in particolare vernici, rifiuti elettrici ed elettronici (ad esempio elettrodomestici, frigoriferi, televisori, ecc…) e taniche contenenti miscele, benzina o rifiuti liquidi. Per ogni informazione si può contattare il numero verde dell’Igiene Ambientale di Aset Spa (800 997474), disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13.