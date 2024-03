"All’Alma devo tantissimo". Manoni si presenta alla città

"Ho un debito nei confronti di Fano e questo mi ha spinto ad accettare. Vorrei risanare quel debito di una stagione che mi ha dato comunque tanto anche se è finita con la retrocessione". Mister Manolo Manoni (foto) si è presentato così alla vigilia del debutto sulla panchina del Fano: ricordando cioè la stagione 1998/99 nella quale ha indossato la maglia granata.

Lo fa con l’etichetta di salvatore della patria, visto che "l’anno scorso a San Benedetto del Tronto – ha ricordato il presidente Salvatore Guida nel presentarlo – ha fatto 22 punti in 15 gare salvando la squadra, anche se poi la società non si è più iscritta". "Il mio compito – ha ribadito lo stesso Manoni – è quello di portare la nave in porto, ci sono riuscito l’anno scorso e il mio obiettivo è di riuscirci anche quest’anno". Con quali armi, lo ha spiegato subito dopo: "La testa, l’unione, la compattezza possono spostare qualsiasi ostacolo. Ero un giocatore non certamente di fioretto, ma tutto anima e cuore e sono ancora questo. È questo che mi ha permesso di fare 15 anni nel professionismo. Ho il fuoco dentro – ha detto il tecnico di San Benedetto del Tronto - perché ho dimostrato che posso fare l’allenatore, ma non basta se oggi sono la terza scelta per ogni squadra allenata. Voglio perciò diventare la prima scelta, magari il prossimo anno, insieme a questi ragazzi". Appena un paio di giorni di sedute per rendersi conto che gruppo ha in mano e subito l’ostacolo Chieti. "Il Chiesti sulla carta è stato costruito per un campionato di vertice – continua Manolo Manoni – però adesso si trova distante dalle prime e sono pure loro al terzo allenatore della stagione. È evidente che anche loro hanno qualche difficoltà. Noi comunque daremo battaglia e cercheremo di portare a casa la partita". Dovremo aspettarci qualche novità per quanto riguarda il sistema di gioco. "Io preferisco – ha ammesso il tecnico nato a Jesi – il 4-3-3 o in alternativa il 4-3-1-2, cioè giocare con una difesa a quattro, anche se adesso va molto di moda quella a tre anche nelle serie superiori. Però alla fine la differenza la fanno lo spirito e il gruppo in campo". Assenti Tomassini e Riggioni. Stesso spartito anche sul fronte del Chieti, dove il nuovo tecnico arrivato in settimana Pasquale Luiso la vede così: "Due allenatori nuovi, per cui ci saranno motivazioni altissime. Non sarà una passeggiata anche perché noi andiamo a Fano per fare una bella battaglia".

Così in campo, stadio "Raffale Mancini", ore 14,30

Alma Juve Fano (4-3-1-2): Guerrieri; Allegrucci, Mancini, Dubaz, Saponaro; Ricci, Urbinati, Kalombo; Gonzalez, Padovani, Coulibaly. A disp. Piersanti, Pensalfini, Malshi, Giuli, Pierfederici, Rovinelli, Brunetti, Serges, Antonioni. All. Manoni.

Chieti (4-3-3): Antignani, Cucciniello, Conson, Forgione, Masawoud, Castellano, Vesi, Gaye, Tortora, Fall, Salvatore. A disp. Vitiello, Ardemagni, Gatto, Canale, Gatto V., Caterino, Esposito, Sueva, Di Sabatino, Sueva. All. Luiso.

Arbitro: Giuseppe Lascaro di Matera, assistenti Leandro Claps di Potenza e Angelo Macchia di Moliterno.

Silvano Clappis