"Allarme pediatri, via pure Adami"

Ne sono previsti 11, ma in realtà sono 9 e presto diventeranno 8. Sono i pediatri di Fano, dopo il pensionamento dei dottori Tonelli e Bellagamba, e quello imminente, tra due mesi, della dottoressa Adami. "La Città delle Bambine e dei Bambini – commenta la capogruppo regionale di M5S, Marta Ruggeri (foto) – rischia di rimanere senza pediatri". La consigliera ha sollevato il caso in Consiglio regionale, interrogando direttamente l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini: "L’Ast – ha detto – sta lavorando per coprire le due posizioni, nel frattempo aumentando di 120 bambini gli assistiti dei pediatri in servizio. In più sono state aumentate le borse di studio per formare nuovi pediatri". "Risposta deludente – ha commentato Ruggeri –. La soluzione ai pensionamenti è semplicemente quella di aumentare il massimale ai pediatri in attività in via provvisoria. Aggiungo però che è già stata fatta una pubblicazione straordinaria per i 2 posti carenti a Fano, che uscirà a novembre. Uno di questi posti presumibilmente sarà coperto da un pediatra che usufruirà della mobilità interna, pertanto si trasferirà da Fossombrone a Fano creando una carenza nella città dell’entroterra. L’altro posto andrà coperto, se tutto va bene, entro i primi mesi del nuovo anno, con i primi pediatri usciti con le borse di studio delle specializzazioni in pediatria. Insomma, la soluzione definitiva non sarà a breve termine e occorre che i genitori si armino di pazienza, dato anche il malfunzionamento del sito regionale, attraverso il quale dovrebbe essere possibile scegliere il pediatra senza recarsi allo sportello e facendo lunghe file". Peccato che il sito non funzioni.