Allarme sicurezza: "Non abbiate paura e denunciate"

"Denunciate i reati, non c’è motivo di avere paura". E’ l’appello che il Comitato spontaneo dei genitori con figli minorenni rivolge a tutte le famiglie dopo l’incontro avuto ieri con il prefetto Manuela Saveria Greco, i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco Luca Serfilippi, accompagnato dalla comandante Anna Rita Montagna.

"Invitiamo – prosegue il Comitato – a segnalare alle autorità di pubblica sicurezza le situazioni di disagio e di potenziale pericolo per l’ordine pubblico allo scopo di prevenire fatti più gravi e a denunciare i reati di cui si è vittime: bisogna aver fiducia nelle istituzioni. Le denunce servono anche a supportare le richieste di maggior personale da parte delle forze dell’ordine".

L’incontro di ieri mattina è stato organizzato dal prefetto a seguito della lettera che le era stata inviata da un centinaio di genitori dopo l’aggressione al Lido subita, nella serata di sabato 15 febbraio, da alcuni adolescenti con uno di loro ferito ad un occhio, con un pugno. "Le autorità ci hanno dimostrato – racconta uno dei genitori – la massima attenzione ed hanno ascoltato le nostre proposte".

Si è anche parlato del potenziamento delle telecamere su viale Cairoli in aggiunta a quelle già in funzione nel sottopasso ferroviario, le cui immagini sono state di supporto alle forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’aggressione di 15 giorni fa.

"Valuteremo l’opportunità – ha assicurato il primo cittadino – di ampliare il sistema di videosorveglianza". Sempre il sindaco Serfilippi ha annunciato che "già dallo scorso fine settimana, per questa sera e per i prossimi week end sono stati previsti al Lido presidi della Polizia locale. Sabato scorso ho partecipato personalmente ai sopralluoghi, la serata si è svolta tranquillamente". Tranquillità che ha sorpreso gli stessi residenti per mesi ostaggio di un gruppo di giovani tra i 14 e i 20 anni che avevano preso possesso di alcune strade tra via Trieste, viale Cairoli e via dello Squero.

"Nella nostra città non può passare il messaggio dell’impunità – ha commentato Serfilippi – ringrazio il prefetto per l’attenzione riservata a Fano e per l’impegno delle forze dell’ordine ad effettuare maggiori controlli al Lido e a garantire la sicurezza nella nostra città". Questa mattina, intanto, i residenti consegneranno un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare gli "insulti, le minacce, gli schiamazzi". subiti in questi mesi.

Anna Marchetti