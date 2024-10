Allerta meteo, scuole chiuse domani 3 ottobre a Fano e Mondolfo

Fano (Pesaro e Urbino), 2 ottobre 2024 - A Fano e Mondolfo domani giovedì 3 ottobre tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

"A seguito dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile della Regione Marche per la giornata di domani - ha annunciato in serata il sindaco di Fano, Luca Serfilippi -, abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, sia pubbliche che private con riferimento anche al Personale ATA in modo da garantire la massima sicurezza a studenti e personale scolastico. In questo modo vogliamo garantire l’incolumità di tutti i cittadini. Comunicheremo aggiornamenti sulla situazione meteorologica e forniremo ulteriori informazioni qualora fossero necessarie". L'ipotesi era stata paventata già nel primo pomeriggio ma ora è arrivata l'ufficialità.

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri che consiglia inoltre di limitare gli spostamenti. "Tenuto conto dell’allerta arancione per criticità sia idraulica che idrogeologica, si comunica la chiusura in via precauzionale, per la giornata di giovedì 3 ottobre, di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Inoltre, si dispone la chiusura dell’asilo nido “Brontolo” e del centro diurno “Don Aldemiro Giuliani”. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a limitare per quanto possibile gli spostamenti".

Le previsioni meteo di domani, infatti, parlano di precipitazioni che potrebbero arrivare a 90 millimetri nel nostro territorio, che vede un'allerta arancione, idraulica e idrogeologica sul centro-nord delle Marche, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile. Previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti nel settore centro settentrionale della regione dove le cumulate potranno risultare puntualmente elevate

Date le condizioni medie di saturazione dei suoli, si prevedono criticità idrogeologiche diffuse e innalzamenti significativi del reticolo idrografico, in particolare nella porzione centro settentrionale nella seconda parte della giornata di giovedì.

Scuole chiuse anche a Senigallia e Falconara. Mentre a Pesaro il sindaco Biancani ha scelto di svolgere regolarmente le lezioni.