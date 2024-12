All’ex convitto fuori gli abusivi, dentro le auto

Venerdì sono stati sgomberati gli ultimi abusivi dallo stabile dell’ex Vittoria Colonna (3 tunisini e un cittadino della Nuova Guinea), ieri mattina l’apertura al pubblico del parcheggio-giardino dopo che l’edificio è stato sigillato: nel piazzale, completamente ripulito, sono stati creati 50 posti auto a servizio del centro storico e della scuola elementare Corridoni. Lo spazio è dotato di servizio di vigilanza e ha un potente impianto di illuminazione. Proprio sull’aspetto della sicurezza ha insistito il parlamentare della Lega Mirco Carloni che si è impegnato in prima persona, affiancato da sindaco e giunta, per restituire questo angolo di città ai fanesi.

"Fino a qualche mese fa – ha ricordato Carloni – il Vittoria Colonna era un luogo di degrado dove le forze dell’ordine entravano regolarmente. Chi vive qui iniziava a percepire la pericolosità di questo luogo, incubatore di ulteriori problemi. E’ stato importante contrastare quanto accadeva all’interno dell’edificio (occupazione e spaccio ndr) restituendo l’area ai cittadini e intervenendo rapidamente. Abbiamo già visto come, in altre parti delle Marche, situazioni simili siano sfuggite di mano alle istituzioni tanto da non riuscir nemmeno più a entrare all’interno di palazzi o interi quartieri". Carloni ha anche sottolineato come il nuovo parcheggio sia importante per la sua posizione di fronte alla scuola Corridoni e quindi per evitare il caos delle auto parcheggiate lungo via Monte Grappa, quando escono i bambini da scuola.

Il sindaco Luca Serfilippi ha messo in evidenza il valore dell’intervento "grazie ad Aset e all’impresa Riccardi che hanno fatto un lavoro straordinario". "A rendere credibili le parole della politica – ha aggiunto Carloni – sono i fatti: qui c’è stata velocità e rapidità di azione. Mi dispiace che negli anni passati l’unica preoccupazione di chi era al governo della città fosse eliminare i parcheggi in centro storico e portare il commercio in periferia, con il risultato che sono stati chiusi 23 negozi. Se vogliamo che il centro storico riviva, dobbiamo rivitalizzarlo con i parcheggi e con progetti di rilancio, a iniziare dallo stabile di 12mila metri quadrati dell’ex convitto, dove c’è la possibilità concreta di una sua valorizzazione da parte di Invimit, la società dello Stato che ne è proprietaria".

Queste le tariffe e gli orari del nuovo parcheggio: la prima ora di sosta sarà gratis, mentre si pagherà 1 euro per lasciare l’auto due ore, due euro per 3 ore, 3 euro per quattro ore e 4 euro per tutta la giornata . L’orario di pagamento è dalle 8.30 alle 19.30 anche se il parcheggio sarà aperto dalle 7 alle 21.