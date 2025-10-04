Alma all’assalto della Vallesina. L’attende un rognoso Moie

Terza trasferta per l’Alma Fano che oggi pomeriggio al comunale "Pierucci" di Moie (fischio d’inizio alle 15,30) affronta il Moie Vallesina, formazione che domenica scorsa ha perso in casa contro la Castelfrettese. Il pareggio interno contro la Nuova Real Metauro ha aperto il dibattito in casa granata, pure all’interno del Consorzio Fano Sport sulle possibili scelte di mercato da compiere per riuscire a centrare l’obiettivo della promozione, alla luce della situazione di emergenza che si è venuta a creare per le continue assenze di giocatori fondamentali per l’attuazione del progetto. Anche oggi pomeriggio mister Omiccioli sarà costretto a schierare un Fano senza i due attaccanti titolari, Gucci e Sartori, entrambi alle prese con problemi fisici, - a questi bisogna poi aggiungere anche la giovane punta Beciani – e perciò dovrà di nuovo affidarsi al terzo under dell’undici di partenza, quel Nicolò Zaccardo che contro la Nuova Real Metauro si è ben comportato, riscuotendo l’apprezzamento dello stesso tecnico granata e di tutta la dirigenza. Nonostante la buona prova del giovane classe 2007, è chiaro che non si potrà affidare al solo Zaccardo tutto il peso dell’attacco granata. Sabattini e Moschella, i due laterali, domenica scorsa, non sono stati brillantissimi e dunque Mirco Omiccioli dovrà escogitare qualche diversa soluzione per tenere a freno le aspirazioni del Moie Vallesina desideroso di non subire una seconda battuta d’arresto consecutiva di fronte al suo numeroso pubblico. La batosta casalinga infatti ha scosso la squadra anconetana che ha subito una incredibile rimonta: da 2-0 a 2-3 contro la Castelfrettese. C’è dunque un forte desiderio di rivalsa, maggiorato dal fatto di trovarsi di fronte una grande decaduta come il Fano. L’Alma dovrà perciò guardarsi dai vari Pieralisi, Paolucci e dalla rivelazione Lorenzetti. Tornando alle vicende di casa, un aiuto insperato potrebbe arrivare al tecnico fanese dal rientro di Nicola Palazzi.

sil. cla.