Alma alle prese con la Montemarcianese

Al comunale "Luigi Di Gregorio" di Montemarciano, già frequentato l’anno scorso in Terza categoria, questo pomeriggio alle 15,30 l’Alma Fano affronta la Montemarcianese, formazione nata questa estate dalla fusione del Montemarciano con il Marina Calcio, che dopo 7 giornate naviga a metà classifica con 8 punti in 7 gare, la metà esatta di quelli del Fano (16) attualmente secondo in classifica alle spalle del Lunano (19). Per gli anconetani si tratta del secondo impegno consecutivo piuttosto ostico, avendo affrontato in trasferta la settimana scorsa proprio la capolista Lunano che si è imposta di misura (2-1). Stavolta i biancoazzurri si troveranno di fronte la seconda della classe, un’Alma Fano che andrà alla ricerca della quarta vittoria consecutiva necessaria per non perdere ulteriore contatto dal Lunano che sembra sempre più lanciato in vetta. Mister Omiccioli (foto) è conscio delle difficoltà della trasferta odierna e tesse gli elogi degli avversari. "Loro sono una buona squadra – dice a proposito della Montemarcianese – soprattutto davanti, dove hanno un attaccante centrale come Pierandrei capace di andare in gol e poi due esterni offensivi assai efficaci, mentre in difesa possono contare sull’esperienza di Giovagnoli, 35 anni, che ha giocato in Serie D. Comunque noi cercheremo di fare la nostra partita come sempre, cercando di cogliere in pieno l’obiettivo".

Avere continuità sia negli uomini che nei risultati sembra essere questa la speranza dell’Alma che ha assoutamente bisogno di trovare quanto prima il suo vero volto con un assetto definitivo in campo. Mirco Omiccioli inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, visto che per la gara odierna avrà a disposizione quasi tutto il gruppo. L’unica assenza di rilievo dovrebbe essere quella di Sabattini che dopo aver saltato il match contro il San Costanzo sarà nuovamente costretto a dare forfait per via di un’infiammazione muscolare. Per il resto il tecnico fanese non avrà che l’imbarazzo della scelta nello scegliere gli uomini da mandare in campo, con i tifosi fanesi che sperano di vedere finalmente all’opera la coppia Sartori-Gucci. Massiccia d’altronde si annuncia la presenza dei supporter granata anche a questa trasferta. I biglietti saranno acquistabili direttamente al botteghino dello stadio. Costo del tagliando: intero 10€, ridotto 6€ (per donne e under 18). Per gli under 14 l’ingresso è gratuito.

sil. cla.