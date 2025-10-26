Alma, che peccato. Niente lieto fine

montemarcianese

1

alma

1

MONTEMARCIANESE (4-4-1-1): Cominelli; Formica, Giovagnoli, Lucci, Maiorano; Burini, Gagliardi (35’ st Pellonara), Rossetti, Gregorini; Massacesi; Pierandrei (45’ st Rosi). A disp. Fabrizzi, Droghini, Cucinella, Carpani, Leoni, Gramazio, Ubertini. All. Profili.

ALMA FANO (4-3-3); Santini; Scarlatti, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Pierpaoli (7’ st Palazzi N.), Omiccioli, Mattioli; Rovinelli (7’ st Moschella), Arpaia (7’ st Gucci), Sartori. A disp. Sodani, Innocenti, Zaccardo, Malshi, Palazzi M., Frulla. All. Omiccioli.

Arbitro: Poletti di Fermo.

Reti: 6’ st Pierandrei, 12’ st Mattioli

Note: pomeriggio nuvoloso, terreno discreto, spettatori 400. Ammoniti: Palazzi N., Formica. Espulso al 45’ st Rossetti. Angoli 2-3, recuperi 0 + 5’.

MONTEMARCIANO

Non c’è stavolta il lieto fine per l’Alma che va sotto, recupera e poi incredibilmente fallisce le occasioni per portarsi via tre punti. Tutto succede nella ripresa dopo un primo tempo fatto di nulla con i padroni di casa che fanno quello che possono e il Fano che appare impacciato nel dispositivo tattico mandato in campo da mister Omiccioli, dove Arpaia non arpiona un pallone e sulla destra Pierpaoli e Rovinelli si elidono a vicenda. Quando nella ripresa il tecnico fanese decide per il cambiamento, la Montemarcianese va in gol.

Al 6’ Rossetti dall’angolo spedisce in area un pallone a mezz’aria dove sul secondo palo l’astuto Pierandrei anticipa Santini e i difensori. Subito dentro Nicola Palazzi, Gucci e Moschella, la musica cambia e i granata pareggiano quasi subito (12’). Dopo una serie di conclusioni a ripetizione, la rovesciata in area di Mattioli sorprende tutti, compreso il portiere della Montemarcianese.

L’Alma sembra avere, a questo punto, in pugno la partita, ma l’intraprendenza e l’impegno fanno, purtroppo, il paio con le approssimazioni e le delusioni sotto porta. Al 17’ Sartori approfitta di un errore difensivo dei padroni di casa e si invola, ma davanti al portiere spara alto, al 23’ Moschella traversa al centro un bel pallone dove non ci sono fanesi, al 30’ Gucci da buona posizione conclude fuori, al 36’ assist di Palazzi sempre per Gucci la cui sciabolata al volo si perde sul fondo. Finisce pari, per i granata sono due punti persi.