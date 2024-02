Alma, che tour de force. Dieci giorni, quattro match

Con il mercato in stand-by per la difficoltà a trovare un attaccante tesserabile in grado di scendere in campo subito, il Fano preferisce guardare alle questioni di casa sua. Tra rinvii e posticipi a causa del cammino della rappresentativa di Serie D al Torneo di Carnevale di Viareggio, infatti, il calendario dell’Alma in questa parte della stagione è stato rivoluzionato. Ricapitoliamo quindi le nuove date che serviranno all’Alma per mettersi di nuovo al pari con le altre squadre: mercoledì 28 febbraio Fano-Notaresco (recupero), domenica 3 marzo Fano-Chieti, mercoledì 8 marzo Matese-Fano (recupero), poi domenica 10 marzo L’Aquila-Fano come era da calendario della 9a giornata di ritorno. Come si vede due settimane piuttosto piene, con due partite casalinghe consecutive, possibilmente da sfruttare al massimo e poi due trasferte delicatissime contro l’ultima e la terza in classifica oggi. Si era pensato, soprattutto per la trasferta infrasettimanale a Piedimonte Matese, che è uno scontro diretto per non retrocedere, di anticipare al sabato il match Fano-Chieti, in modo da avere più tempo per affrontare il viaggio in Campania, ma questa possibilità è caduta subito.

"Era una eventualità che avevamo valutato – ha detto il direttore generale Pierluigi Petritola – ma l’anticipo contro il Chieti avrebbe poi accorciato i tempi di recupero tra le due gare interne, per cui abbiamo preferito lasciare le cose come stanno e osservare il nuovo calendario stabilito dalla Lega". Non sarà dunque facile per il Fano affrontare ben 4 partite in appena 10 giorni, soprattutto con una rosa che deve fare i conti anche con squalificati e infortunati. Per l’incontro col Notaresco sarà assente capitan Urbinati, squalificato, e quasi certamente mancherà pure il difensore centrale Tomassini che si era fermato sul finire della gara di Riccione contro lo United per un risentimento all’anca. Il forte difensore granata, autore fin qui di una stagione davvero positiva, dovrà essere sottoposto ad esami particolarmente accurati volti ad evidenziare una lesione all’anca. La speranza è che Tomassini possa riprendere seppure tra qualche settimana e non fermarsi, perché altrimenti questa sarebbe una ulteriore tegola sull’Alma. Va bene che mister Cornacchini ha in casa una soluzione di riserva rappresentata dal croato Dubaz, ma il trio Mancini-Tomassini-Riggioni in difesa aveva rappresentato uno dei pochi punti fermi della squadra su cui poter contare. Se l’assenza di Tomassini dovrebbe essere lunga è chiaro che potrebbe porsi il problema di trovare un nuovo assetto difensivo. Così come se non bastassero i problemi per quanto riguarda il reparto d’attacco, l’Alma si troverebbe in difficoltà dietro, con l’assenza di uno dei suoi elementi più validi. Una situazione che verrà chiarita al più presto, appena si conosceranno gli esami ai quali Tomassini verrà sottoposto in questi giorni.

sil.cla.