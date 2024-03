Alma Così Urbinati ha cancellato Russo

Tutti a elogiare la reazione della squadra dopo il 5-1 rifilato al Chieti, successo che cancella l’inopinato passo falso del recupero casalingo col Notaresco. Premesso che rispetto allo stesso Notaresco, il Chieti è sembrato decisamente con più problemi, resta comunque il fatto che il Fano disegnato da mister Manolo Manoni ha offerto più di una indicazione positiva. A cominciare da Boubacar Coulibaly, il quale impiegato in un ruolo, a suo dire, dove aveva sempre giocato prima di approdare a Fano, si è espresso finalmente in modo convincente. Opposto all’under Gennaro Tortora che gli rendeva diversi centimetri, Coulibaly ha dimostrato di possedere qualità che finora non erano emerse, e la sua prima doppietta in maglia granata – 3 reti in 6 gare – lo portano inevitabilmente ad essere l’uomo di punta dell’attacco fanese, erede di quel Tenkorang che, pur nella sua breve apparizione ad inizio torneo, aveva lasciato molti rimpianti.

Anche il rientro di Urbinati, assente per squalifica contro il Notaresco, ha avuto il suo peso, nonostante il capitano tenti di minimizzare la sua prestazione. "Ho fatto una prestazione al di sotto delle mie possibilità – ha detto a fine partita, ancora emozionato per la nascita del figlio – perché l’emotività ti dà e l’emotività ti leva, però lì in campo quando i ragazzi ti ascoltano, quando stanno bene non serve Urbinati. I ragazzi hanno fatto contro il Chieti una partita stratosferica, cattivi su tutti i palloni, hanno corso, contrastato, hanno lottato. Perché il calcio è questo".

Il capitano granata ha poi fatto considerazione anche a più largo raggio. "Mi duole dirlo – ha proseguito il mediano marottese – ma nei primi sei, sette mesi ne abbiamo viste di tutti i colori, adesso però è arrivato Salvatore Guida che mi ha detto che vuole salvarsi. È la stessa cosa che vuole la squadra. Prima avevo la percezione che vi erano troppe situazioni che andavano contro questa volontà, dallo sfratto dall’hotel durante il ritiro, al ripescaggio finito male, dalla partita persa a tavolino al dover partire alle 5 della mattina, poi la diatriba coi tifosi, una squadra giovane dopo sei mesi di tutto ciò arriva dilaniata. Non mi era mai successo in 22 anni di carriera, dove ho vinto campionati, finali di playoff, ho vinto playout, e sono anche retrocesso, ma questi sei mesi non li ho mai vissuti. Il presidente Guida ci ha dato una serenità e un input clamoroso, facendoci capire che c’è una stessa unità di intenti. Nel calcio è fondamentale avere serenità, compattezza e unità. Questo Fano adesso ha tutto questo e quindi speriamo di poterci andare a prendere questa benedetta salvezza contro tutto e contro tutti. Abbiamo una squadra di ragazzi per bene, un ambiente che si è ritrovato, si tratta di segnali positivi, ma non c’è neppure tempo di gioire". Domani c’è il Matese. sil.cla.