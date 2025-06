Alma Fano, i giovanissimi si divertono e vincono

I Giovanissimi della Scd Alma Juventus Fano si divertono e vincono. I piccoli arancio-aragosta sono così saliti nuovamente sul gradino più alto del podio per risultati conseguiti e numero di partenti, stavolta partecipando con addirittura venti elementi al Memorial Emanuela e Antonio Tonti al ciclodromo Volturno Boga di Cattolica. In un percorso di 800 metri, affrontato da realtà provenienti da diverse parti delle Marche e dell’Emilia Romagna, la squadra fanese ha riportato a casa tre ori rispettivamente con Emanuele Gentile tra i G1, Federico Guarini tra i G2 e Nicholas Vegliò tra i G3, un argento con Sami Dahani tra i G6 ed un quarto e quinto posto con Federico Lepretti e Gabriele Cerioni sempre tra i G1. Hanno corso anche gli Allievi fanesi. I ragazzi affidati ai diesse Gabriele Gorini e Filippo Beltrami si sono cimentati nel Trofeo Grottazzolina, nell’omonima cittadina in provincia di Fermo, dove hanno di nuovo fatto la voce grossa i portacolori della Petrucci Zero24 Cycling Team Chiaravalle. All’arrivo nel centro abitato il primo a transitare degli arancio-aragosta è stato Youssef Dahani giungendo ventesimo a margine di vari tentativi di andarsene in fuga. Positiva anche la prova di Pietro Brancati, trentesimo in una gara alquanto dura e selettiva. Nei primi giri di nove in programma avevano mostrato una certa intraprendenza pure Massimo Ranieri e Luca Conti, poi però entrambi ritiratisi.

b. t.