Alma Fano, il cuore non basta. Il Montegranaro fa centro all’83’

ALMA J. FANO

0

MONTEGRANARO

1

ALMA J. FANO: Tomassino, Malshi, Marcattili, Rastelletti, Saponaro, Diaby, Mattioli, El Jallali, Goupy, Biagioni, Di Guida. All. Aiello.

MONTEGRANARO: Taborda, Iuvalè, Stortini, Urbinati, Capodaglio, Mangiacapre (14’st P. Torricini), Perpepaj (45’st Gonzales), Capponi (21’st Mancini), D. Torricini (11’st Tonuzi), Sindic, Proesmans (4’st Jallow). All. Mengo.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno

Rete: 38’ st Tonuzi.

Note – Ammoniti, Perpepaj, Sindic, Iuvalè, Jallow, El Jallali, Goupy, Biagioni.

Tanta fatica, ma alla fine il Montegranaro supera la trappola in casa dell’Alma J. Fano. Dura oltre un’ora la resistenza della squadra granata, che crolla solo nel finale contro il Montegranaro. Padroni di casa che stavolta si presentano con due panchinari dopo la situazione al limite della scorsa settimana. Gli ospiti scelgono Perpepaj davanti. Primo tempo in cui il Montegranaro prova a fare la partita, con i fanesi che reggono in qualche modo l’urto e creano anche un paio di buone occasioni per passare in vantaggio.

Nella ripresa la spinta del Montegranaro aumenta, complice anche la stanchezza nell’ undici locale. Dopo vari tentativi il Montegranaro riesce finalmente a sbloccare la sfida. Al 38’ della ripresa ci pensa Tonuzi a togliere le castagne dal fuoco del Montegranaro, che evita passi falsi. Tre punti che rilanciano le ambizioni degli ospiti, gialloblù che si ritrovano a -1 dalla zona playoff. Niente da fare per il Fano, che ci mette tanto cuore, ma non basta e la classifica si fa sempre più disastrosa, con appena tre punti conquistati in diciotto gare.