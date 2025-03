Alma, fornitore batte cassa. Il giudice: paghi il Comune

Lo scontro tra l’Amministrazione comunale e Salvatore Guida, presidente dell’Alma Juventus Fano, si arricchisce di un nuovo episodio che non mancherà di alimentare ulteriori polemiche. Il Comune di Fano, infatti, è stato tirato in ballo in una controversia tra un creditore e la società Alma Juventus, in quanto debitore proprio di quest’ultima. Come a dire che al posto di riscuotere da Guida le bollette della Tari e anche quelle dell’Aset, il Comune si è trovato a dover pagare i contributi previsti per le società che hanno in gestione gli impianti sportivi.

Il Tribunale di Pesaro, nei giorni scorsi, ha assegnato ad un fornitore – una ditta di Fano che doveva riscuotere un credito di 1.316 euro, oltre a interessi, dall’Alma Juventus 1906 srl – le somme dovute dall’Amministrazione comunale alla stessa società sportiva fanese sino alla concorrenza del credito e delle spese dovute all’avvocato che ha assistito l’azienda, sua cliente. Facendo in questo modo una compensazione tra debiti da pagare e crediti da riscuotere della società granata. Davanti al giudice l’Amministrazione comunale di Fano si era dichiarata debitrice nei confronti dell’Alma Juventus di 5.246 euro quale contributo alle spese che doveva per la gestione del campo sportivo della Trave, - per il quale, tra l’altro, era stato operato il recesso nell’agosto dello scorso anno - e di 3.660 euro quale contributo alle spese per la gestione del campo sportivo degli ex-militari, in via Pisacane, la cui convenzione era arrivata a scadenza naturale nell’ottobre scorso.

Dovendo da una parte riscuotere e dall’altra pagare, il giudice ha ritenuto che il Comune di Fano pagasse direttamente la ditta, estinguendo gli obblighi e i diritti di tutti gli attori. C’è da aggiungere che nel procedimento esecutivo mobiliare si è inserito anche un laboratorio analisi di Fano che vanta nei confronti dell’Alma Juventus 1906 srl un credito di 3.698 euro, oltre interessi e spese, il quale ha ottenuto le somme residue dovute dal Comune di Fano all’Alma Juventus a parziale soddisfacimento di quanto deve avere.

Infine, l’imprenditore Carmelo Cogliandro, che aveva cercato di rilevare la società granata tramite un preliminare poi non portato a termine, non è più il custode delle quote della stessa Alma Juventus. Al suo posto il Tribunale di Pesaro ha nominato il commercialista fanese Marco Luchetti, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Pesaro e Urbino.