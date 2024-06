Alma, giorni bollenti. Il Comune incalza Guida

"Più giorni passano e meno possibilità ci sono per trovare una soluzione circa il futuro dell’Alma Juventus Fano". Così l’assessore allo sport Alberto Santorelli giudica questi continui rinvii da parte del presidente del club granata Salvatore Guida di saldare i conti dell’ultima stagione, in particolare quelli con i giocatori e tecnici. Il prossimo incontro in sede con questi ultimi, infatti, è previsto per mercoledì 3 luglio, cioè il giorno prima dell’apertura dei termini per la presentazione della domanda di ripescaggio. Il presidente ha sempre ribadito di voler far fronte ai propri impegni e che secondo lui "questo allarmismo è del tutto ingiustificato, perché c’è tempo fino all’8 luglio prossimo per presentare domanda di ripescaggio, ammesso poi che si voglia farlo", ma come scritto anche ieri l’Amministrazione comunale di Fano sta guardando con molta attenzione a quanto sta succedendo all’Alma, in nome di un supremo interesse collettivo visto che la società rappresenta in qualche modo l’immagine della città. "Il presidente Guida è libero di gestire la società come meglio crede – continua ancora l’assessore allo sport Santorelli – ma da che mondo è mondo, indipendentemente dalle varie scadenze formali, una stagione sportiva nel calcio finisce il 30 giugno di ogni anno. Per cui essendo arrivati al 30 giugno chiediamo a Guida cosa intende fare: se è in grado cioè di pagare i giocatori e poi proseguire con l’iscrizione al prossimo campionato oppure se non è in grado di farlo e quindi ha intenzione di cedere la società per evitare di andare verso il fallimento". Anche il gruppo dei Panthers ‘77 chiede a Guida di lasciare la società – attraverso diversi striscioni che compaiono e scompaiono in alcune parte della città – ma è chiaro che anche in quest’ultimo caso si aprirebbe la questione dei rapporti con il precedente proprietario, vale a dire Mario Russo che a Fano è ancora presente con l’Accademia Granata. Per evitare tutto ciò il presidente Guida dovrebbe far pervenire entro la prossima settimana un segnale chiaro delle sue volontà e il segnale che l’Amministrazione comunale si aspetta è quello di saldare i conti coi giocatori.

