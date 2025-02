Alma, il destino si potrà decidere in aula

Sarà davanti al Tribunale di Pesaro che si potrà decidere con tutta probabilità il destino dell’Alma Juventus Fano 1906. E avverrà nella prossima settimana.

"Mercoledì prossimo – dice l’imprenditore Carmelo Cogliandro che in questi ultimi mesi si è dato un gran da fare per cercare di riportare l’Alma in mano ai fanesi – il giudice manderà all’asta la società. Chi si presenta con l’intenzione di acquistare dovrà estinguere la procedura esecutiva del pignoramento e dare garanzie circa le rimanenti quote, altrimenti la società tornerà nelle mani del vecchio proprietario, cioè Mario Russo".

A questo proposito Cogliandro ci tiene a precisare le voci che sono circolate negli ultimi giorni che indicavano proprio in Russo uno dei soggetti che avrebbe cercato di "frenare" ogni trattativa.

Il riferimento è all’iniziativa intrapresa da Teodosio Auspici, indicato da molti negli ambienti sportivi fanesi come il più serio candidato a rilevare il club granata.

"Posso assicurare che Mario Russo ha sempre manifestato la sua piena collaborazione a cedere l’Alma attraverso la mia persona – ha tenuto a rimarcare l’ex dirigente granata Carmelo Cogliandro – e quindi non c’è stata nessuna interferenza e nessun tipo di ostacolo da parte sua. Il sottoscritto si è sempre dato da fare per cercare di riportare l’Alma a Fano. Lo ha fatto lavorando da solo o cercando la collaborazione con Auspici per poter costituire un fronte comune".

Le cose, evidentemente, non sono maturate se il presidente Guida ha bollato le cordate come "inconcludenti". Un punto, quest’ultimo, che fa un po’ strano anche a Cogliandro.

"Mi chiedo infatti come mai Auspici non si è fatto carico – dice l’imprenditore di origini pugliesi – di pagare i 15mila euro della prima rata che Guida doveva a Russo per sbloccare la situazione?". Sull’atteggiamento tenuto dall’ex presidente Mario Russo in questa vicenda le testimonianze dei protagonisti appaiono alquanto divergenti: Auspici lo ha indicato come elemento di disturbo, Cogliando testimonia la buona volontà di lasciare l’Alma nelle sue mani.

Su una cosa comunque alla fine Cogliandro non intende transigere: "Il sottoscritto si è impegnato esponendosi sempre in prima persona per salvare l’Alma senza interessi politici di sorta. Nella mia azione non c’è mai stato un secondo fine, tanto meno di natura politica. Questo ci tenevo a dire agli sportivi fanesi e ai tifosi dell’Alma".