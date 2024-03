Alma, il giorno dell’Aquila. Manoni: "Nessun timore"

È un trittico di fuoco quello che attende l’Alma nelle prossime, a cominciare dallo scontro contro L’Aquila, terza in classifica, in programma oggi allo stadio "Gran Sasso d’Italia" (ore 14,30), cui seguiranno le sfide contro Campobasso e Vigor Senigallia. A questo impegno odierno il Fano ci arriva dopo un tour de force che lo ha visto giocare quattro partite in due settimane.

"Certo, le fatiche si fanno un po’ sentire – conferma mister Manono Manoni – però avendo una squadra molto giovane si supera prima la stanchezza. Inoltre questi ultimi due risultati, a livello mentale, ci possono aiutare a superare gli sforzi che ci vengono richiesti". La situazione di classifica è piuttosto precaria e il fatto di non aver sfruttato a dovere i due recuperi infrasettimanali pone adesso i granata di fronte alla prospettiva di cercare punti contro le "grandi". E i neroverdi lo sono certamente. "L’Aquila è una squadra forte, costruita per stare nei primi posti ed ha un allenatore molto capace di cui conosco bene le caratteristiche e la sua idea di calcio, gli piace avere il dominio del gioco – ha detto il tecnico del Fano Manoni alla vigilia – per cui massimo rispetto per l’Aquila, ma noi andremo a fare la nostra partita, cercando di fare risultato. Proveremo con le nostre armi a ribattere colpo su colpo per cercare di mettere in difficoltà l’avversario, potendo contare sulla qualità, sull’entusiasmo e la voglia di ottenere il risultato da parte dei ragazzi". L’obiettivo principale è dunque portare a casa assolutamente qualcosa. "Chiaro. Dobbiamo fare punti ogni domenica – precisa ancora mister Manoni – dobbiamo per forza camminare, compiere passi avanti, sia dal punto di vista della prestazione che da quello dei risultati. Abbiamo davanti 9 finali e questa di oggi è la prima. Dobbiamo per forza trarre qualcosa da questa gara". L’obiettivo è chiaro, come ottenerlo ci penserà la squadra che Manoni ha in mente di cambiare rispetto all’undici che ha giocato il recupero di mercoledì scorso a Piedimonte Matese. Infatti, oltre a Mancini, pronto a riprendersi il suo posto da titolare dopo aver scontato la giornata di squalifica, dall’infermeria arrivano buone notizie per quanto riguarda i recuperi degli altri due difensori, Riggioni e Saponaro. Uno dei due sicuramente andrà in campo oggi dal primo minuto.

Così in campo, stadio "Gran Sasso d’Italia", ore 14,30. L’Aquila (3-4-3): Michielin, Bellardinelli, Giuliodori, Angiulli, Marcheggiani, Banegas, Alessandretti, Di Santo, Origlio, Mantini, Brunetti. A disp. Cerroni, Modesti, Costa Ferreira, Piscitella, Orsi, Mengani, Alessandro, Mandrelli, Persiani. All. Cappellacci.

Fano Alma Juve (4-3-3): Guerrieri; Allegrucci, Mancini, Dubaz, Riggioni; Kalombo, Urbinati, Ricci; Gonzalez, Padovani, Coulibaly. A disp. Piersanti, Pensalfini, Saponaro, Antonioni, Giuli, Brunetti, Roberti, Serges, Zanni. All. Manoni.

Arbitro: Ferdinando E. Toro di Catania, assistenti Paolo Camilli e Luca Passeri di Roma 1.

Silvano Clappis