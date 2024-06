"Alma, il punto più basso". Panaroni lancia l’allarme

"Siamo al punto più basso della storia recente dell’Alma". Ad affermarlo è Francesco Panaroni, consigliere comunale dei 5Stelle, riconfermato alle elezioni di domenica scorsa nel consesso comunale, vero tifoso granata, il quale vede con giustificata apprensione la situazione in casa della società di via Toscanini. "I giorni passano, il tempo stringe ed il 30 giugno si avvicina – dice il consigliere Panaroni – ma che ne sarà della nostra amata Alma? La preoccupazione aumenta giorno dopo giorno, con il presidente Guida che continua a proferire sicurezza e tranquillità da un lato, mentre dall’altro ci si augura che con i giocatori ci possa essere la possibilità di trovare un accordo sulle cifre pattuite inizialmente". Di fronte a questa incertezza, così come ha fatto una frangia di tifosi ieri mattina recandosi in municipio dal sindaco, anche Francesco Panaroni invoca l’intervento di Luca Serfilippi. "A Fano ora c’è un nuovo sindaco, che sappiamo essere uno sportivo appassionato, ed anche da lui la città si attende una svolta dopo l’immobilismo della Giunta precedente. Cosa mi aspetto che potrà fare il Sindaco? Più in generale di occuparsi di tutte le realtà sportive cittadine, di qualunque sport e di qualunque categoria, premiando società serie per programmazione e risultati conseguenti ( la promozione della Virtus Volley insegna). Ma in particolare Serfilippi deve impegnarsi a risolvere le questioni legate all’Alma Juventus".

sil.cla.