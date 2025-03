Alma, niente partita come domenica scorsa

Per la seconda volta consecutiva, questo pomeriggio a Fermignano, l’Alma Juventus Fano non scenderà in campo contro il Montefano Calcio nella gara valevole per la 24a giornata del campionato di Eccellenza. Così come successe domenica scorsa a Matelica, l’arbitro una volta atteso il tempo regolamentare alla presenza della formazione ospite dichiarerà partita persa con il giudice sportivo che poi sancirà il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Si va dunque a passi veloci verso l’esclusione della compagine granata dal campionato, basterà adesso la rinuncia della trasferta contro il Tolentino, domenica prossima, per avviare la procedura. Un destino che i tifosi granata avevano già ipotizzato fin dall’inizio della stagione a seguito delle inadempienze economiche del presidente Salvatore Guida, inadempienze che poi si sono avverate visto che giocatori e staff tecnico se ne sono andati prima della fine del torneo con l’Associazione italiana calciatori che ha aperto il "caso Alma" per cercare di venire incontro alle difficoltà manifestate dai ragazzi. Con l’avvio della liquidazione volontaria messa in opera sempre dal presidente Guida, anche Carmelo Cogliandro che aveva fatto un ultimo tentativo per cercare di salvare il club dalla sua scomparsa, quasi certamente farà un passo indietro rimettendo l’incarico di curatore delle quote societarie.