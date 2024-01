Alma: non c’è soltanto il campo. Stipendi e svincoli, partita doppia

L’Alma riprende questo pomeriggio ad allenarsi alla Trave dopo la breve sospensione per festeggiare Capodanno in vista della prima trasferta del 2024 a Vastogirardi. Si riparte, come sempre, con i buoni propositi. "Ho un bel gruppo di ragazzi – ha detto ieri mister Giovanni Cornacchini – e conto di averli tutti con me anche nel girone di ritorno". Due, infatti, sono gli appuntamenti importanti in questa settimana che potrebbero distrarre i giocatori dalla preparazione sul campo. Il primo è che il presidente Mario Russo dovrebbe procedere al pagamento dei rimborsi spese, argomento che seppure sotto traccia ha tenuto banco in questi giorni di festività natalizie. Il sentore è che l’imprenditore casertano dovrebbe onorare l’impegno prima del match di domenica prossima contro il Vastogirardi e mettere così a tacere definitivamente la questione. La seconda cosa è che venerdì 5 gennaio scade il termine per gli eventuali tesserati svincolati di potersi riaccasare presso un’altra società di Serie D sempre in questa stagione. Una scadenza che potrebbe tenere in apprensione diversi giocatori granata che tramite i loro procuratori hanno richieste sul mercato.

Il giocatore che più di tutti ormai da diverse settimane è al centro delle trattative è l’attaccante James Tenkorang. Il 23enne ghanese era già stato dato per partente alla vigilia dell’ultima gara del girone d’andata con destinazione Aglianese, ma poi l’accordo sembrerebbe essere saltato all’ultimo momento per la ferma opposizione alla sua partenza da parte di mister Cornacchini. Tenkorang, 17 partite e 6 reti, oltre ad essere ovviamente il capocannoniere granata, è l’unico attaccante che in queste prima metà della stagione ha offerto un rendimento oltre le aspettative per cui privarsi di un simile elemento significherebbe indebolire il potenziale offensivo di una squadra che ha già problemi in attacco. Oltretutto poi con l’arrivo della punta centrale Coulibaly, lo stesso Tenkorang ha mostrato di avvantaggiarsi dei suoi movimenti in campo. I due formano una coppia d’attacco che il Fano potrebbe sfruttare ancora nel girone di ritorno. Le ultime sirene che vedevano Tenkorang richiesto dal Livorno, che nei giorni scorsi ha fatto "spesa" ingaggiando due ex granata Schiaroli e Likaxhiu, dovrebbero essere respinte al mittente.

Come pure dovrebbero essere cancellate le voci che parlerebbero di una partenza del portiere Guerrieri e del centrocampista spagnolo Goanzalez, elementi di cui mister Cornacchini ha piena fiducia.

Silvano Clappis