Alma, non fare drammi: "Eccellenza di prestigio"

Maurizio Paruccini (foto), 70 anni, di Cantiano, è un profondo conoscitore in particolare di due aspetti: la realtà del calcio marchigiano e il mondo della Federcalcio. Non a caso è ancora oggi un collaboratore della Procura Federale della Figc. È grazie all’esperienza acquisita come dirigente di calcio per decenni che gli chiediamo innanzitutto qualcosa sull’Eccellenza, la categoria dove l’Alma Juventus è destinata a giocare nella prossima stagione. "Bisogna subito fare chiarezza e sgombrare il campo da ogni equivoco – esordisce Maurizio Paruccini – il campionato di Eccellenza e quello delle Marche in particolare è di un elevato livello tecnico e organizzativo per la presenza di squadre importanti. Un campionato se non superiore, almeno pari ad un medio girone di Serie D. e la nostra provincia è presente con realtà assai qualificate come Urbino, Urbania e Montecchio-Gallo. L’Urbania, ma soprattutto la K-Sport Montecchio Hanno dirigenti e strutture più che adeguate per fare programmi ambiziosi, la K-Sport poi avrà come prossimo presidente un imprenditore del settore mobili, mentre l’Urbino già quest’anno è arrivato ai playoff".

L’Alma Juventus Fano sarà dunque, a meno di un clamoroso ripescaggio, sarà la quarta squadra della provincia di Pesaro e Urbino in Eccellenza. E Paruccini conosce bene la realtà fanese per essere stato Direttore generale della società granata dal 2004 al 2008, sotto la presidenza di Alberto Caverni e con allenatori come Gaudenzia, Cornacchini e Zauli. "Questa è una categoria dove è sempre difficile fare calcoli e dove gli errori non ti vengono perdonati, per cui se sbagli troppo rischi di finire ancora più in basso. Quest’anno, ad esempio, formazioni come la Maceratese, la Jesina, la Sangiustese pur avendo fatto programmi ambiziosi – sentenzia Maurizio Paruccini – alla fine si sono trovate sotto e hanno dovuto soffrire per finire senza rischiare troppo. È partita la Civitanovese, promossa in Serie D, ma in compenso è arrivato il Matelica, squadra che in recente passato è arrivata addirittura più avanti grazie alla famiglia Canin che sa come si gestisce una società a questi livelli. Anche perché con l’improvvisazione e il pressapochismo in Eccellenza fai una brutta fine".

Il dirigente cantianese mette tutti sull’avviso, Alma compresa. "Ormai anche la normativa federale equipara l’Eccellenza alla Serie D e le regole qui sono stringenti come nella categoria superiore, per cui devi avere una struttura societaria attenta, preparata ed esperta".

È ciò di cui l’Alma dovrà dotarsi visto che il presidente Salvatore Guida a tutt0oggi ha azzerato tutte le cariche e tutti i ruoli. "Io auguro al Fano che venga subito ripescato in Serie D – ha concluso Maurizio Paruccini – perché credo che abbia tutte le carte in regola per meritarsi la categoria, ma se ciò non dovesse succedere spero che la proprietà metta in cantiere un programma adeguato in modo da fare un campionato da protagonista per poter centrare la promozione".

Silvano Clappis