Alma Padovani, ex Samb: "Con loro sarà dura"

Il derby è alle porte. Mancano meno di quarantotto ore infatti alla sfida tra Alma Juventus Fano e Sambenedettese, due squadre che fino a poco tempo fa si affrontavano in serie C. I granata continuano ad allenarsi in vista della partita, ed è rientrato alla base anche Mancini, impegnato ad inizio settimana con la Rappresentativa di serie d con cui disputerà il torneo di Viareggio.

L’attaccante granata Ettore Padovani (foto) dopo più di un anno ritrova il tanto agognato gol. Segna a Riccione, su rigore, ma non servirà per portare a casa punti. Servirà però a Ettore per ripartire più forte di prima, per ritrovare il vizio del gol che lo ha contraddistinto in questi anni di carriera. E si sa che il gol dell’ex è quasi prassi nel calcio. Padovani infatti come il portiere Guido Guerrieri ha vestito in passato la casacca della Sambenedettese, e questa volta sarà in campo contro i rossoblu, dato che nelle precedenti sfide era ancora infortunato. L’estremo difensore granata invece non ce la farà, per un possibile stiramento.

"Sabato mi aspetto una partita dura per noi, difficile, anche perché alcuni miei compagni sono alle prese con degli infortuni e non saranno disponibili – spiega Padovani ai microfoni de La nuova riviera-. La Samb è una squadra forte, attrezzata per vincere il campionato, è la tipica gara difficile che tutti vorrebbero giocare e chi scenderà in campo ce la metterà tutta". Padovani, la Samb nel mercato estivo l’ha cercata: "Sono stato contattato dal direttore sportivo De Angelis a giugno, ma avevo già dato la mia parola al Fano. La società e i compagni mi sono stati vicini durante l’infortunio e non ho voluto mancare loro di rispetto". Francesco Karkalis, difensore classe 1995, è il doppio ex. Nella stagione 21/22 ha infatti militato nel Fano, mentre nel campionato scorso ha vestito la casacca della Samb: "Porto dei bei ricordi dell’esperienza a Fano, positiva, perché nonostante sia arrivato in una situazione di classifica non facile siamo riusciti a disputare un buon girone di ritorno conquistando la salvezza, che era l’obiettivo che chi avevano chiesto. Mi sono trovato bene sia a livello di spogliatoio sia di società, mi sono subito senti a casa e ho avuto un bel rapporto con tutti". A San Benedetto invece ha vissuto una situazione particolare extra campo, che sta vivendo ora il Fano anche se ancora in maniera meno grave: "È stato un onore per me vestire anche la maglia della Samb, società storica e prestigiosa. A livello di prestazioni e mentale queste situazioni extra campo possono incidere, ma a San Benedetto siamo stati bravi a compattarci e pensare il più possibile al campo e alle partite della domenica, nonostante le difficoltà. Io penso che quando si scende in campo si deve lasciare tutto alle spalle e si deve pensare solo a fare risultato. Il Fano non sta vivendo una situazione facile extra campo e non posso che fare un in bocca al lupo alla società granata affinché ne esca nel migliore dei modi sia in campo che fuori".

Lara Facchini