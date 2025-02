Altra sentenza contro l’autovelox: "Multe a Metaurilia? Fate come me"

di Tiziana PetrelliAncora una sentenza contro l’autovelox di Metaurilia. Dopo le due multe annullate a un fanese e un pesarese, come riportato ieri dal Resto del Carlino, anche un’altra sanzione è stata cancellata dal Giudice di Pace di Fano. Il ricorso, presentato dall’avvocato Giovanni Orciani, riguardava una multa elevata ad una fanese. A raccontare la vicenda è il marito della donna, Pier Paolo Storoni.

"Era il 17 luglio dell’anno scorso e stavo andando dalla mia dentista a Ponte Sasso e, come tanti, ero convinto che il tutor fosse spento. Ma non per questo correvo: secondo la rilevazione viaggiavo a 74 km/h. Quando il 31 luglio mi è arrivata la notifica della multa, mi sono meravigliato e ho subito contattato il mio avvocato per capire se ci fosse margine per contestarla".

L’avvocato Giovanni Orciani ha basato il ricorso sulla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ribadito la differenza tra approvazione e omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità. E il Giudice di Pace Pericle Tajariol ha accolto la sua opposizione alla multa comminata, stabilendo che l’apparecchio utilizzato a Metaurilia non era omologato e dunque non poteva essere considerato regolare ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada. Anche in questa nuova sentenza, il giudice ha evidenziato che il dispositivo VELOCAR modello AGUIA-T5–5–R, utilizzato per il rilevamento della velocità, risultava approvato ma non omologato, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa vigente. Richiamando l’ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, il giudice ha sottolineato come l’approvazione non possa essere equiparata all’omologazione, essendo quest’ultima una procedura più rigorosa che garantisce la precisione e la conformità tecnica dello strumento di misurazione.

"Deve operarsi una netta distinzione tra approvazione e omologazione – si legge nella sentenza – poiché l’omologazione consiste in un procedimento tecnico-amministrativo che garantisce la perfetta funzionalità dello strumento, mentre l’approvazione è un iter meno stringente, che non prevede test specifici di comparazione con parametri ritenuti essenziali". Per questo motivo, il verbale di contestazione è stato annullato. Va da sé che tre sentenze sfavorevoli in due giorni mettano sempre più in discussione la validità delle multe elevate dall’autovelox di Metaurilia, aprendo la strada a nuovi ricorsi. E infatti a tutti quelli che hanno ricevuto una multa a Metaurilia, Storoni suggerisce vivamente "di rivolgersi a un avvocato per verificare la legittimità della sanzione".

"Dopo due sentenze consecutive (una di aprile e una di luglio) della Suprema Corte di Cassazione… - commenta in modo polemico l’avvocato Orciani - se fossimo davvero gestiti dall’intelligenza artificiale, questa avrebbe disposto la chiusura degli apparecchi solo autorizzati, avrebbe disposto la revoca e l’archiviazione delle multe emesse sulla base delle rilevazioni di questi, avrebbe fatto provvedere alla loro omologazione e li avrebbe fatti riaccendere. Invece, purtroppo, siamo ancora gestiti dall’intelligenza umana… che è programmata esclusivamente per far perdere soldi e tempo (che sempre soldi sono) alla gente".