"Altri 500mila euro sulle ciclabili. Dove? Via Papiria e viale Adriatico"

di Tiziana PetrelliÈ partita ufficialmente ieri mattina la Settimana europea della mobilità 2025, quest’anno intitolata "Mobilità per tutti". All’inaugurazione erano presenti il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi, Alex Paolini in rappresentanza di Techfem e l’ingegnere Ilenia Santini, responsabile dell’Ufficio Viabilità del Comune di Fano. "È un tema a me molto caro – ha detto Serfilippi – e, nonostante le polemiche sui lavori in via Roma, sono certo che una volta completato quel percorso si comprenderanno le sue potenzialità per la sicurezza dei ciclisti". Ha ricordato poi le grandi opere già in atto, come la ciclovia del Metauro e il nuovo anello intorno all’aeroporto, realizzato da un privato. A queste si aggiungono i lavori per la Ciclovia Adriatica, che dovranno essere completati entro giugno 2026. "Voglio dare un’accelerata – ha spiegato – e oltre alle grandi opere è necessaria una mobilità urbana che cambierà anche le abitudini dei cittadini".

Serfilippi ha anticipato che in diverse zone della città il lato destro delle strade diventerà un percorso ciclabile protetto, riducendo la possibilità di parcheggio. Un cambiamento che "potrà scontentare qualcuno", ma che rientra nella visione del nuovo Piano urbano del traffico, oggi in fase avanzata. Il sindaco ha elogiato anche il lavoro dell’associazione For.Bici, che collabora con il Comune nell’individuazione dei tracciati, e ha annunciato di voler destinare altri 500mila euro per la realizzazione di ciclabili. Due i progetti già in mente: una pista protetta lungo via Papiria, con attraversamento su via Mattei per collegare la nuova piscina, e soprattutto un viale Adriatico ciclabile a doppio senso di marcia, per liberare la passeggiata dall’uso improprio delle biciclette.

"È un progetto ambizioso – ha spiegato – perché su viale Adriatico ci passa di tutto: auto, camion, barche e biciclette. Sarà complicato mettere insieme ogni esigenza". Proprio per la complessità delle opere, e vista la carenza di personale negli uffici, non si esclude di affidarsi anche a professionisti esterni, attingendo a fondi già disponibili. Intanto il calendario degli eventi prosegue: oggi con il convegno "Mobilità di Distretto" all’Auditorium Techfem (alle 18); domani con il "Giretto d’Italia 2025" di Legambiente, mentre l’inaugurazione della ciclabile per l’aeroporto è stata annullata poiché l’opera non è ancora conclusa. Venerdì sarà la volta del "Bike to Work" dall’Arco d’Augusto a Techfem e del Parking Day, che vedrà due stalli blu davanti al Cinema Politeama ricoperti da erba sintetica e trasformati per tre ore in uno spazio verde con la bicicletta-libreria mobile della Memo. Domenica tornerà la pedalata Fano–Furlo, che partirà dall’ex seminario e, in occasione del Giubileo, toccherà diverse chiese giubilari. Attesa anche la partecipazione del vescovo Andrea Andreozzi. La chiusura lunedì: al mattino l’iniziativa "Go to School" con la scuola media "Nuti", e nel pomeriggio al circuito Marconi "Tutti in bici", pedalata speciale per i ragazzi con disabilità e le loro famiglie.