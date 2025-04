Altro che Festa del cavolo. Metaurilia vuole stupire

Degustazioni, musica, giochi, visite guidate, paesaggi, narrazioni, spettacoli, tutto in onore del cavolfiore tardivo di Fano e della sua storia. Torna sabato 12 e domenica 13 la quarta Festa del cavolo, tra cultura e coltura, organizzata dal circolo Albatros87 nell’ambito del progetto Metaurilia Orto di Mare. Tra le novità di questa edizione il disegno sul selciato della planimetria originale di una casetta di Metaurilia. Al suo interno, grazie all’artista Silvia Dell’Oca, si svolgeranno perfomance immersive. "A casa mia" i partecipanti potranno rivivere i momenti della quotidianità degli ortolani-pescatori.

Le performance sono in programma sabato (11.30 e 16.30) e domenica alle 16.30. Inoltre all’interno dell’Ecomuseo, ospitato nell’ex scuola di Metaurilia, ci sarà un tavolo touchscreen per navigare tra i vari orti alla scoperta delle storie delle famiglie che li abitavano, per aprire i loro album fotografici, conoscere i personaggi storici che hanno ideato e realizzato la borgata, leggere giornali e documenti d’epoca. Dopo il successo della scorsa edizione, tornano le Metauriadi, ovvero "giochi semiseri tutti da ridere".

Sono in programma sabato alle 15.30 padèl e getto del cavolo, domenica alle 10.30 biliardino umano e gara di velocità su bici senza pedali. In questo caso è obbligatoria l’iscrizione. Non mancherà la consueta passeggiata della Festa del cavolo che, quest’anno, si spingerà verso sud con "Torrette: tutta un’altra storia" (sabato mattina alle 10.30): un racconto itinerante lungo la spiaggia da Metaurilia a Torrette, 3 chilometri, con la guida Pia Miccoli che racconterà gli innumerevoli e sorprendenti intrecci tra le due località e terminerà a Torrette con la visita della mostra "Il costume dei bagni" ospitata nei locali della ex canonica adiacente all’albergo Torrette.

Domenica, sempre alle 10.30, ci sarà la "Passeggiata delle erbe e dei sapori" con la guida ambientale Claudia Fraternale che racconterà i segreti della vegetazione spontanea. Sempre a Torrette sarà ambientata la Caccia al tesoro (domenica alle 15): squadre da quattro partecipanti si sfideranno in intuizioni, fantasia e destrezza per risolvere con successo tutte le prove cui saranno sottoposti.

Per conoscere il programma completo della Festa del Cavolo che prevede giochi per bambini, mostre, spettacoli dialettali, balli e buon cibo, si può consultare www.ecomuseometaurilia.it.

an. mar.