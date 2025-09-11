Dalla Perla a Yoox
Matteo Naccari
Dalla Perla a Yoox
Fano

CronacaAlzheimer, 750 casi nel Fanese. Si proietta ’Still Alice’ con dibattito
11 set 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
  4. Alzheimer, 750 casi nel Fanese. Si proietta ’Still Alice’ con dibattito

Alzheimer, 750 casi nel Fanese. Si proietta ’Still Alice’ con dibattito

Appuntamento domani a Orciano. Alle 20 incontro promosso dall’Auser. Alle 21.30 il film.

Massimo Ciabocchi, presidente Auser

Per approfondire:

"Nel solo Ambito Sociale Territoriale n. 6 ’Fano’, che comprende la città della Fortuna, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche, sono attualmente 750 i casi dichiarati e riconosciuti di Alzheimer e sicuramente il numero è destinato a crescere". Lo evidenzia Massimo Ciabocchi, presidente provinciale dell’Auser: Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà che opera nel campo del volontariato e della promozione sociale per la valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, in particolare degli anziani.

Domani a Orciano, all’auditorium ‘Santa Caterina’ in piazza Garibaldi, per la rassegna ‘Film Z! visioni etiche di nuova generazione’, si terrà la proiezione del film ‘Still Alice’, di Richard Glatzer e Wash Westmoreland (2014), con protagonista Julianne Moore, film noto per aver portato sugli schermi il problema della scoperta, gestione e caregiving della malattia di Alzheimer. La proiezione avrà inizio alle 21,30, a ingresso gratuito. Prima della proiezione, a cominciare dalle 20, si terrà un incontro-dialogo sui dati territoriali e gli aspetti sociali dell’Alzheimer con Ciabocchi, la dottoressa Alessandra Politi, psicologa e psicoterapeuta cofondatrice del ‘Progetto Longevity’, e la dottoressa Ilaria Pacifico, formatrice ‘Approccio Capacitante’ della associazione Bracciaperte. Seguirà alle 21,30 il film, a ingresso gratuito.

La rassegna ‘Film Z!’ si chiuderà domenica 12 ottobre con un pomeriggio dedicato a bambini e bambine, in virtù di un cartone animato preceduto da un laboratorio di animazione a cura della Scuola del Libro Urbino. ‘Film Z!’ è stato reso possibile dal contributo del Comune di Terre Roveresche e dall’organizzazione di Vibrisse odv, con la collaborazione di Officina degli Artisti, Auser, Spi Cgil, Art. 32 onlus e Femminismi blog.

Sandro Franceschetti

© Riproduzione riservata

