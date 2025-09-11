Alzheimer, 750 casi nel Fanese. Si proietta ’Still Alice’ con dibattito

"Nel solo Ambito Sociale Territoriale n. 6 ’Fano’, che comprende la città della Fortuna, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche, sono attualmente 750 i casi dichiarati e riconosciuti di Alzheimer e sicuramente il numero è destinato a crescere". Lo evidenzia Massimo Ciabocchi, presidente provinciale dell’Auser: Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà che opera nel campo del volontariato e della promozione sociale per la valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, in particolare degli anziani.

Domani a Orciano, all’auditorium ‘Santa Caterina’ in piazza Garibaldi, per la rassegna ‘Film Z! visioni etiche di nuova generazione’, si terrà la proiezione del film ‘Still Alice’, di Richard Glatzer e Wash Westmoreland (2014), con protagonista Julianne Moore, film noto per aver portato sugli schermi il problema della scoperta, gestione e caregiving della malattia di Alzheimer. La proiezione avrà inizio alle 21,30, a ingresso gratuito. Prima della proiezione, a cominciare dalle 20, si terrà un incontro-dialogo sui dati territoriali e gli aspetti sociali dell’Alzheimer con Ciabocchi, la dottoressa Alessandra Politi, psicologa e psicoterapeuta cofondatrice del ‘Progetto Longevity’, e la dottoressa Ilaria Pacifico, formatrice ‘Approccio Capacitante’ della associazione Bracciaperte. Seguirà alle 21,30 il film, a ingresso gratuito.

La rassegna ‘Film Z!’ si chiuderà domenica 12 ottobre con un pomeriggio dedicato a bambini e bambine, in virtù di un cartone animato preceduto da un laboratorio di animazione a cura della Scuola del Libro Urbino. ‘Film Z!’ è stato reso possibile dal contributo del Comune di Terre Roveresche e dall’organizzazione di Vibrisse odv, con la collaborazione di Officina degli Artisti, Auser, Spi Cgil, Art. 32 onlus e Femminismi blog.

Sandro Franceschetti