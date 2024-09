"Anagrafe e Stato civile aperti anche il sabato mattina"

Il Comune di Pergola riapre il sabato. A dare la notizia è il sindaco Diego Sabatucci: "Dopo la chiusura decisa nel 2021 dalla precedente giunta del ‘Pd-Pergola Unita’, dal prossimo 31 agosto riapriremo le porte ai cittadini anche il sabato, garantendo la fruibilità dalle 9 alle 12 degli uffici dei servizi anagrafici e dello stato civile". Sabatucci prosegue: "L’esecutivo di ‘Pergola nel cuore’ in queste prime settimane di mandato ha iniziato a mettere mano anche alla riorganizzazione della complessa macchina comunale. Vogliamo che la casa municipale torni a essere aperta e disponibile per il pubblico, come accadeva fino a 5 anni fa. E proprio in quest’ottica rientra il provvedimento col quale abbiamo stabilito che dalla fine di agosto i servizi demografici e di stato civile saranno a disposizione del pubblico anche il sabato, giorno solitamente di riposo dal lavoro e utilizzato da molti cittadini per il disbrigo delle pratiche burocratiche. Va anche tenuto conto – aggiunge il sindaco – che il sabato qui a Pergola si svolge il mercato settimanale, che richiama in centro tanta gente, e chi ne avrà bisogno d’ora in avanti potrà sfruttare l’occasione pure per recarsi in municipio. La scelta è caduta sugli uffici anagrafici e dello stato civile perché si tratta di settori essenziali, che costituiscono la base di numerosi servizi pubblici, come l’elettorale, lo scolastico, il tributario, quelli di leva e assistenziali".

Alla base di tutto c’è una linea ben definita: "Come promesso in campagna elettorale – riprende Sabatucci –, abbiamo iniziato a lavorare a un aspetto che da sempre ci sta a cuore. L’amministrazione comunale deve tornare al servizio del cittadino, come d’altronde era stato con la nostra precedente giunta fino al 2019". Il sindaco dice di avere in serbo altri cambiamenti: "Questo è solo il primo atto di una serie di provvedimenti su cui stiamo lavorando e che torneranno a rendere il Comune e l’amministrazione comunale vicina alla gente". Questi i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici anagrafici e di stato civile: il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 10,30 alle 12:45; il giovedì dalle 16,15 alle 18,15; il venerdì dalle 10,30 alle 12:45; e il sabato dalle 9 alle 12.

Sandro Franceschetti