Anche ’Archeo’ indaga sul Lisippo. Un dossier alza il sipario sul caso

"Quale futuro per l’atleta di Fano?". È l’interrogativo che si pone sul numero di giugno da qualche giorno in edicola, "Archeo", la prima rivista italiana specializzata nel mondo dell’archeologia che venda oltre 20mila copie.

Partendo dal recente pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha respinto il ricorso del Paul Getty Museum di Los Angelese in California contro il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Pesaro, la rivista dedica la bellezza di 13 pagine, corredate da bellissime foto, alla vicenda del "Giovane vittorioso" o "Atleta vittorioso" come dir si voglia.

L’inchiesta delle autrici Mariateresa Curcio, Rachele Dubbini e Giuditta Giardini, scandaglia tutte le varie tappe di questa storia che sembra non aver fine, a partire dal ritrovamento nel lontano 1964 della statua, attribuibile allo scultore greco Lisippo appunto, da parte del motopescherecchio fanese "Ferruccio Ferri" in mare durante una battuta pesca.

Da quel momento l’opera che all’atto del ritrovamento era ovviamente tutta incrostata inizia un ultradecennale percorso "illegale" tra Italia, Germania e forse qualche altro paese, fino a quando nel 1978 viene per la prima volta esposta al pubblico dal Getty Museum di Malibù che la battezza "The Getty Bronze" (Il bronzo di Getty).

É in virtù di una strenua battaglia condotta dal professor Alberto Berardi, anche nelle vesti di uomo politico rappresentante delle istituzioni e dell’associazione marchigiana "Le Cento città" che a partire dagli anni Duemila, grazie alla felice intuizione di iniziare una battaglia legale per la restituzione della statua, si comincia a sperare in un ritorno a Fano del Lisippo, come ormai lo chiamano comunemente tutti i fanesi.

L’inchiesta del mensile "Archeo" mette in luce, proprio dal punto di vista storico ed artistico, l’importanza di questa statua che ancora conserva il mistero della sua definitiva attribuzione e del perché sia stata ritrovata nel mare Adriatico, qualche miglia a sud di Fano.

La procedura giudiziaria non è affatto conclusa e diverse tappe ci saranno ancora da superare, ma adesso anche il Ministero della Cultura sta riflettendo sulla concreta ipotesi di un suo ritorno in Italia. Per l’attaccamento che la città di Fano ha sempre mostrato verso il Lisippo pare difficile che una volta rientrata in Italia l’opera trovi una sistemazione al di fuori di Fano.

È perciò necessario che le istituzioni locali, il Comune di Fano in testa, ma anche la Regione Marche facciano fronte comune per ottenere un’opera che è stata trovata dai marinai fanesi. Di fronte ad una eventualità di costituire in ogni regione una sezione del Museo dell’Arte salvata, come accennato dal direttore generale dei Musei italiani Massimo Osanna, il nuovo sindaco di Fano Luca Serfilippi non dovrà farsi sfuggire l’occasione di candidare proprio la città di Fano quale sede marchigiana che un giorno potrà poi ospitare il Lisippo.

Fino adesso si è sempre e solo speso parole, bisognerà vedere se la nuova Giunta comunale riuscirà a proseguire nella battaglia con atti questa volta concreti perché il Lisippo ritorni finalmente a casa.

Silvano Clappis