Andrà all’inviata Lucia Capuzzi il premio nazionale "Volpini"

Sarà l’inviata di Avvenire Lucia Capuzzi, in collegamento video da Chiclayo – la "città di papa Leone XIV" in Perù – la vincitrice del Premio giornalistico nazionale "Valerio Volpini", che sarà assegnato oggi alle 18 nella Sala della Concordia del Comune di Fano. Il riconoscimento, giunto alla 14ª edizione, è promosso dal settimanale Il Nuovo Amico con il patrocinio del Comune (assessorato alla Cultura) e verrà consegnato "alla voce di un giornalismo dal volto umano".

Capuzzi sarà intervistata da Maria Peri. Alla vincitrice una targa con l’effigie di Volpini realizzata da Raimondo Rossi e una penna artistica firmata Manuel De March. Durante l’evento interverrà anche il vescovo emerito di Loreto Giovanni Tonucci per ricordare il ruolo centrale del fanese Valerio Volpini, direttore dell’Osservatore Romano nel Novecento. Novità di quest’anno la premiazione del concorso "Fotografi di Speranza", nato in occasione del pellegrinaggio giubilare del 22 febbraio. Dieci gli scatti selezionati tra i 300 inviati dai 1300 partecipanti. Luigi Gallo, don Pierpaoli e Michela Savelli guideranno il pubblico in un viaggio tra arte e fede. Concluderanno l’arcivescovo Salvucci e il vescovo Andreozzi. Ingresso libero.

ti. pe.